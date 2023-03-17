Sigorta hukuku uzmanı Doç. Dr. Süzel: Kolonları kesenler tazminat alamaz, hatta dava açılabilir

Afet Sigortaları Kanunu’nun 12. Maddesi kapsamında kolon kesimi gerçekleşmişse sigortadan tazminat alma hakkı kaybedilecektir ama bu kolonu kesen kişi tarafından söz konusu olacaktır. Ancak örneğin bir apartman düşünün, altta dükkan var kolon kesmiş. Onun üstünde 20 katlı bir bina var, bu kişiler kolon kesilip kesilmediğini bilmediği, riziko ağırlaştırmasına kendileri sebebiyet vermedikleri için onlar bakımdan etki etmemektedir. Akabinde bu duruma sebep olan kişi ve kişilere dava yolu ile tazminat davası açılabilir.