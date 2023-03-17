https://sputniknews.com.tr/20230317/si-putinle-gorusmek-icin-20-martta-rusyaya-gidecek-1068381023.html
Çin lideri Şi, 20 Mart'ta Rusya'ya gidiyor
Çin lideri Şi, 20 Mart'ta Rusya'ya gidiyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in daveti üstüne 20-22 Mart’ta Rusya’yı ziyaret edecek. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:13+0300
2023-03-17T10:13+0300
2023-03-17T11:01+0300
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Şi’nin 20-22 Mart’ta Rusya’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ve stratejik işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili güncel meseleler ele alınacak” denildi. Açıklamaya göre görüşmede ayrıca, ‘Rusya ile Çin’in uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da fikir alışverişi yapılacak.’ Bunun yanı sıra bir dizi önemli ikili belge imzalanması da bekleniyor.Şi’nin gelecek haftaki Rusya ziyareti ziyareti, Çin’in Ukrayna krizi için 12 maddelik bir barış planı sunmasını izliyor. Batı medyasında, Şi’nin Putin’le görüşmesi sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmeyi planladığına ilişkin haberler yer almıştı. Ancak Çin Dışişleri söz konusu haberleri doğrulamadı.Şi, Rusya’yı 2019’dan beri ilk defa ziyaret edecek. Ancak iki lider, Putin geçen sene şubat Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni için Pekin’e gittiğinde de bir araya gelmişti. Putin ve Şi daha sonra da eylül ayında Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için Özbekistan’a gittiklerinde de görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230221/wall-street-journal-si-cinping-putin-ile-gorusmek-icin-rusyayi-ziyaret-etmeye-hazirlaniyor-1067342460.html
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çin, rusya, şi cinping, vladimir putin
çin, rusya, şi cinping, vladimir putin
Çin lideri Şi, 20 Mart'ta Rusya'ya gidiyor
10:13 17.03.2023 (güncellendi: 11:01 17.03.2023) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in daveti üstüne 20-22 Mart’ta Rusya’yı ziyaret edecek.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Şi’nin 20-22 Mart’ta Rusya’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı partnerlik ve stratejik işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili güncel meseleler ele alınacak” denildi.
Açıklamaya göre görüşmede ayrıca, ‘Rusya ile Çin’in uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da fikir alışverişi yapılacak.’
Bunun yanı sıra bir dizi önemli ikili belge imzalanması da bekleniyor.
Şi’nin gelecek haftaki Rusya ziyareti ziyareti, Çin’in Ukrayna krizi için 12 maddelik bir barış planı sunmasını izliyor. Batı medyasında, Şi’nin Putin’le görüşmesi sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmeyi planladığına ilişkin haberler yer almıştı. Ancak Çin Dışişleri söz konusu haberleri doğrulamadı.
Şi, Rusya’yı 2019’dan beri ilk defa ziyaret edecek. Ancak iki lider, Putin geçen sene şubat Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni için Pekin’e gittiğinde de bir araya gelmişti. Putin ve Şi daha sonra da eylül ayında Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için Özbekistan’a gittiklerinde de görüştü.