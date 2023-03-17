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SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı
SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalılara ödenen tutarların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T01:02+0300
2023-03-17T01:05+0300
türkiye
vedat bilgin
sağlık uygulama tebliği (sut)
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SUT kapsamında vatandaşlara kemik içi implantta her implant için 90 lira olarak ödenen tutarın 750 liraya çıkarıldığını belirtti.Kemik içi implant için ödenen tutarın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gaziler ile vazife ve harp malulleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecedeki vazife ve harp malulleri ile terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
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vedat bilgin, sağlık uygulama tebliği (sut), sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat bilgin, sağlık uygulama tebliği (sut), sosyal güvenlik kurumu (sgk)

SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı

01:02 17.03.2023 (güncellendi: 01:05 17.03.2023)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalılara ödenen tutarların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında artırıldığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SUT kapsamında vatandaşlara kemik içi implantta her implant için 90 lira olarak ödenen tutarın 750 liraya çıkarıldığını belirtti.
Kemik içi implant için ödenen tutarın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gaziler ile vazife ve harp malulleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecedeki vazife ve harp malulleri ile terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda; gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı. Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 artış yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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