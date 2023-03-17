https://sputniknews.com.tr/20230317/sgknin-genel-saglik-sigortalilara-odedigi-tutarlar-sut-kapsaminda-artirildi-1068371332.html

SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı

SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalılara ödenen tutarların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T01:02+0300

2023-03-17T01:02+0300

2023-03-17T01:05+0300

türkiye

vedat bilgin

sağlık uygulama tebliği (sut)

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SUT kapsamında vatandaşlara kemik içi implantta her implant için 90 lira olarak ödenen tutarın 750 liraya çıkarıldığını belirtti.Kemik içi implant için ödenen tutarın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gaziler ile vazife ve harp malulleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecedeki vazife ve harp malulleri ile terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat bilgin, sağlık uygulama tebliği (sut), sosyal güvenlik kurumu (sgk)