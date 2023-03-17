https://sputniknews.com.tr/20230317/selde-2-km-suruklenen-kisi-yasadiklarini-anlatti-videomu-ceken-kisi-korktu-beni-cekmeye-1068369410.html

Selde 2 km sürüklenen kişi yaşadıklarını anlattı: 'Videomu çeken kişi korktu beni çekmeye'

Selde 2 km sürüklenen kişi yaşadıklarını anlattı: 'Videomu çeken kişi korktu beni çekmeye'

Şanlıurfa'da selde sürüklenme görüntüsü sosyal medyada yayılan Reşat Hayva yaşadıklarını anlattı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hayva, "Videomu çeken... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T00:05+0300

2023-03-17T00:05+0300

2023-03-17T00:09+0300

türkiye

sel

şanlıurfa

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Şanlıurfa'da dün yaşanan selde sürüklenme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 63 yaşındaki Reşat Hayva, görüntüsünü çeken kişinin kendisini kurtarmamasına kızmadığını belirtti.Mance Mahallesi'nde dün sele kapılan, bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hayva, tedavisinin ardından taburcu edildi.Yeğeninin evinde kalan Hayva, AA muhabirine, sağanakla suyun yükseldiğini görünce kamyonetini sele kapılmaması için direğe bağlamak için evinden çıktığını söyledi.'Yaklaşık 2 kilometre sürüklendim'Hayatında ilk kez böyle bir yağmur gördüğünü ifade eden Hayva, şunları kaydetti:Selde sürüklenirken bir kişinin görüntüsünü çektiğini ve sosyal medyada yayımladığını, yapılan bazı yorumlarda bu kişinin kendisini kurtarmamasının eleştirildiğini hatırlatan Hayva, "Videomu çeken kişi korktu beni çekmeye. Çekseydi belki o da giderdi. Onun da suçu yok, o da korktu" dedi.Olayın şokunu atlatamadığını, vücudunun her yerinin yara bere içinde olduğunu aktaran Hayva, "Allah devletimizden razı olsun. Doktorlar, hemşireler benimle çok ilgilendi. Bundan iyisi can sağlığı" ifadelerini kullandı.

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