https://sputniknews.com.tr/20230317/savunma-sanayii-baskani-demir-milli-muharip-ucak-hangardan-cikti-1068414310.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:41+0300
2023-03-17T20:41+0300
2023-03-17T20:42+0300
türkiye
milli muharip uçak (mmu)
ismail demir
savunma sanayii başkanı ismail demir
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İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi.
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milli muharip uçak (mmu), ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir
milli muharip uçak (mmu), ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
20:41 17.03.2023 (güncellendi: 20:42 17.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu.
İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi.