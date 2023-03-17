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https://sputniknews.com.tr/20230317/savunma-sanayii-baskani-demir-milli-muharip-ucak-hangardan-cikti-1068414310.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:41+0300
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milli muharip uçak (mmu)
ismail demir
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İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi.
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milli muharip uçak (mmu), ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir
milli muharip uçak (mmu), ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

20:41 17.03.2023 (güncellendi: 20:42 17.03.2023)
© AA / Orhan Çiçekİsmail Demir
İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA / Orhan Çiçek
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu.
İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi.
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