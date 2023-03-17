https://sputniknews.com.tr/20230317/rusyanin-cocuk-haklari-komiseri-lvova-belova-ucmnin-tutuklama-karari-cok-garip-1068416996.html
Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova: UCM'nin ‘tutuklama’ kararı çok garip
Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova: UCM'nin ‘tutuklama’ kararı çok garip
Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, UCM’nin kendisi ve Devlet Başkanı Putin hakkında ‘tutuklama’ kararı vermesinin çok garip olduğunu ifade etti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
vladimir putin
ceza
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Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü soruşturma kapsamında kendisi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘tutuklama’ kararı vermesinin tuhaf olduğunu ve bunun ülkenin gözünü korkutmak için başka yollarının kalmadığının açık bir kanıtı olduğunu söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Lvova-Belova, “Bütün bunlar çok garip. Bana öyle geliyor ki bu, ülkenin gözünü korkutmanın başka bir yolu kalmadığında, böyle tamamen alaycı şeyler icat edildiğinin açık bir kanıtıdır” dedi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’dan ‘yasa dışı yollarla çocuk kaçırma’ suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, vladimir putin, ceza
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, vladimir putin, ceza
Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova: UCM'nin ‘tutuklama’ kararı çok garip
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Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, UCM’nin kendisi ve Devlet Başkanı Putin hakkında ‘tutuklama’ kararı vermesinin çok garip olduğunu ifade etti.
Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü soruşturma kapsamında kendisi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘tutuklama’ kararı vermesinin tuhaf olduğunu ve bunun ülkenin gözünü korkutmak için başka yollarının kalmadığının açık bir kanıtı olduğunu söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Lvova-Belova, “Bütün bunlar çok garip. Bana öyle geliyor ki bu, ülkenin gözünü korkutmanın başka bir yolu kalmadığında, böyle tamamen alaycı şeyler icat edildiğinin açık bir kanıtıdır” dedi.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’dan ‘yasa dışı yollarla çocuk kaçırma’ suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.