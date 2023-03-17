https://sputniknews.com.tr/20230317/rusyadan-abdye-dogrudan-catisma-riski-uyarisi-1068416048.html
Rusya’dan ABD’ye ‘doğrudan çatışma riski’ uyarısı
Rusya’dan ABD’ye ‘doğrudan çatışma riski’ uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek giderek saldırganlaşan eylemlerinin sonuçlarını... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:21+0300
2023-03-17T22:21+0300
2023-03-17T22:21+0300
dünya
rusya
abd
çatışma
uyarı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Ukrayna’ya Leopard tanklarını vermeye hazır ülke sayısının giderek arttığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Washington, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmayla ve ABD için Vietnam veya Afganistan’a benzer küçük düşürücü başarısızlığın tekrarıyla dolu, giderek saldırganlaşan eylemlerinin sonuçlarını düşünmeli” ifadesi kullanıldı.Austin’in, 15 Mart’ta video konferans yoluyla düzenlenen ‘Ukrayna Savunması’ Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamanın, ABD’nin Rusya’ya karşı 'son Ukraynalıya kadar total hibrit savaşına takıntılı biçimde odaklandığını' gösterdiği kaydedildi.Ukrayna’nın savaş alanındaki durumu lehine çevirmesi için bu ülkeye 150’den fazla Leopard tankının verileceğinin şatafatla ilan edildiğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bağlamda, ABD ve Batı yapımı silahların yanı sıra, ABD ve NATO’lu paralı askerleri ve askeri uzmanlarının, Rus ordusu için meşru hedefler olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” diye ekledi.
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rusya, abd, çatışma, uyarı
rusya, abd, çatışma, uyarı
Rusya’dan ABD’ye ‘doğrudan çatışma riski’ uyarısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek giderek saldırganlaşan eylemlerinin sonuçlarını düşünmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Ukrayna’ya Leopard tanklarını vermeye hazır ülke sayısının giderek arttığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Washington, Rusya’yla doğrudan askeri çatışmayla ve ABD için Vietnam veya Afganistan’a benzer küçük düşürücü başarısızlığın tekrarıyla dolu, giderek saldırganlaşan eylemlerinin sonuçlarını düşünmeli” ifadesi kullanıldı.
Austin’in, 15 Mart’ta video konferans yoluyla düzenlenen ‘Ukrayna Savunması’ Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamanın, ABD’nin Rusya’ya karşı 'son Ukraynalıya kadar total hibrit savaşına takıntılı biçimde odaklandığını' gösterdiği kaydedildi.
Ukrayna’nın savaş alanındaki durumu lehine çevirmesi için bu ülkeye 150’den fazla Leopard tankının verileceğinin şatafatla ilan edildiğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bağlamda, ABD ve Batı yapımı silahların yanı sıra, ABD ve NATO’lu paralı askerleri ve askeri uzmanlarının, Rus ordusu için meşru hedefler olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” diye ekledi.