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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/rusya-ucaklarimiz-soylenenin-aksine-turkiyede-havaalani-yer-hizmetlerinden-yararlanabiliyor--1068387314.html
Rusya: Uçaklarımız, söylenenin aksine, Türkiye’de havaalanı yer hizmetlerinden yararlanabiliyor
Rusya: Uçaklarımız, söylenenin aksine, Türkiye’de havaalanı yer hizmetlerinden yararlanabiliyor
Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, bazı haberlerin aksine, Rus yolcu uçaklarının Türkiye havaalanlarında yer hizmetleri almakla ilgili bir sorun... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:17+0300
2023-03-17T12:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
uçak
yaptırım
rus aeroflot havayolları
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’de belirli Rus uçaklarına yer hizmeti verilemesi kararı alındığına ilişkin iddialar sorulunca, “Rus havayolu şirketlerinin Türkiye seferleri olağan biçimde gerçekleşiyor. Rus uçaklarına yakıt ikmaliyle ilgili farklı konularda, Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türk tarafı ile görüşme yürütülüyor” dedi. Bununla beraber, Rus Aeroflot ve S7 havayolu şirketlerinin yetkilileri de RBC gazetesine açıklamalarında Türkiye’ye uçuşlarının, uçuş programına uygun ve olağan biçimde sürdüğünü kaydetti. Rus Kommersant gazetesi Türk havacılık sitelerine atıfla, Türkiye’nin, Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı yolcu uçaklarına yakıt ikmali ve teknik bakım hizmetleri dahil yer bakımı hizmeti verilmesini yasakladığını yazmıştı. Söz konusu yasağın, parçalarından yüzde 25’i ABD yapımı olan özel, kargo, ticari ve charter uçakları için geçerli olduğu kaydedilmişti. Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmasa da, Türkiye’nin söz konusu kararı ABD’nin talebi üstüne aldığı iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html
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rusya, ukrayna, uçak, yaptırım, rus aeroflot havayolları
rusya, ukrayna, uçak, yaptırım, rus aeroflot havayolları

Rusya: Uçaklarımız, söylenenin aksine, Türkiye’de havaalanı yer hizmetlerinden yararlanabiliyor

12:17 17.03.2023 (güncellendi: 12:18 17.03.2023)
© Sputnik / Илья Наймушин / Multimedya arşivine gidinAeroflot, koronavirüs, tahliye
Aeroflot, koronavirüs, tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, bazı haberlerin aksine, Rus yolcu uçaklarının Türkiye havaalanlarında yer hizmetleri almakla ilgili bir sorun yaşamadıklarını, yakıt ikmali konusunda ise Türk tarafı ile görüşmekte olduklarını açıkladı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’de belirli Rus uçaklarına yer hizmeti verilemesi kararı alındığına ilişkin iddialar sorulunca, “Rus havayolu şirketlerinin Türkiye seferleri olağan biçimde gerçekleşiyor. Rus uçaklarına yakıt ikmaliyle ilgili farklı konularda, Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türk tarafı ile görüşme yürütülüyor” dedi.
Bununla beraber, Rus Aeroflot ve S7 havayolu şirketlerinin yetkilileri de RBC gazetesine açıklamalarında Türkiye’ye uçuşlarının, uçuş programına uygun ve olağan biçimde sürdüğünü kaydetti.
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor
Dün, 13:54
Rus Kommersant gazetesi Türk havacılık sitelerine atıfla, Türkiye’nin, Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı yolcu uçaklarına yakıt ikmali ve teknik bakım hizmetleri dahil yer bakımı hizmeti verilmesini yasakladığını yazmıştı. Söz konusu yasağın, parçalarından yüzde 25’i ABD yapımı olan özel, kargo, ticari ve charter uçakları için geçerli olduğu kaydedilmişti.
Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmasa da, Türkiye’nin söz konusu kararı ABD’nin talebi üstüne aldığı iddia ediliyor.
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