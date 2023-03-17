https://sputniknews.com.tr/20230317/rusya-ucaklarimiz-soylenenin-aksine-turkiyede-havaalani-yer-hizmetlerinden-yararlanabiliyor--1068387314.html

Rusya: Uçaklarımız, söylenenin aksine, Türkiye’de havaalanı yer hizmetlerinden yararlanabiliyor

Rusya: Uçaklarımız, söylenenin aksine, Türkiye’de havaalanı yer hizmetlerinden yararlanabiliyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, bazı haberlerin aksine, Rus yolcu uçaklarının Türkiye havaalanlarında yer hizmetleri almakla ilgili bir sorun... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T12:17+0300

2023-03-17T12:17+0300

2023-03-17T12:18+0300

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rus aeroflot havayolları

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Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’de belirli Rus uçaklarına yer hizmeti verilemesi kararı alındığına ilişkin iddialar sorulunca, “Rus havayolu şirketlerinin Türkiye seferleri olağan biçimde gerçekleşiyor. Rus uçaklarına yakıt ikmaliyle ilgili farklı konularda, Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türk tarafı ile görüşme yürütülüyor” dedi. Bununla beraber, Rus Aeroflot ve S7 havayolu şirketlerinin yetkilileri de RBC gazetesine açıklamalarında Türkiye’ye uçuşlarının, uçuş programına uygun ve olağan biçimde sürdüğünü kaydetti. Rus Kommersant gazetesi Türk havacılık sitelerine atıfla, Türkiye’nin, Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı yolcu uçaklarına yakıt ikmali ve teknik bakım hizmetleri dahil yer bakımı hizmeti verilmesini yasakladığını yazmıştı. Söz konusu yasağın, parçalarından yüzde 25’i ABD yapımı olan özel, kargo, ticari ve charter uçakları için geçerli olduğu kaydedilmişti. Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmasa da, Türkiye’nin söz konusu kararı ABD’nin talebi üstüne aldığı iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html

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rusya, ukrayna, uçak, yaptırım, rus aeroflot havayolları