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Rusya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi yüzde 7.5’te bıraktı
Rusya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi yüzde 7.5’te bıraktı
Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugünkü toplantıda, faiz oranını yüzde 7.5 olarak bırakma kararını aldı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:06+0300
2023-03-21T00:06+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
rusya federasyonu merkez bankası
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Rusya Merkez Bankası, 16 Eylül 2022’de faiz oranını yüzde 8’den yüzde 7.5’e indirdikten sonra dört kez üst üste oranı aynı seviyede bırakma kararını aldı.Açıklamada, “Tüketicilerin enflasyon beklentisi önemli ölçüde düştü, ama yine de işletmelerin fiyat beklentileri gibi yüksek seviyede kalıyor” ifadesine yer verildi.Verilerin, işletme ve tüketici faaliyetlerinde devam eden toparlanmaya işaret ettiğini kaydeden Merkez Bankası, “Bütçe harcamalarının hızlanması, dış ticaret koşullarının kötüleşmesi ve işgücü piyasasındaki mevcut durum, enflasyon yönündeki riskleri oluşturmaya devam ediyor. Genel olarak enflasyon risk dengesi, Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun önceki toplantısından bu yana önemli ölçüde değişmedi” dedi.Rusya Merkez Bankası’nın, gelecekte de faiz oranıyla ilgili tüm kararları, enflasyonun hedefe göre gerçekleşen ve beklenen dinamiklerini ve ekonomik yeniden yapılanma sürecini dikkate alarak, iç ve dış koşullardan kaynaklanan riskleri ve bu risklerin mali piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirerek vereceği kaydedildi. Enflasyon yönündeki risklerin güçlenmesi durumunda, gelecekte faiz oranının artırılması yönünde karar alınabileceği belirtildi.
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rusya merkez bankası, rusya federasyonu merkez bankası
rusya merkez bankası, rusya federasyonu merkez bankası

Rusya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi yüzde 7.5’te bıraktı

20:06 17.03.2023 (güncellendi: 00:06 21.03.2023)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugünkü toplantıda, faiz oranını yüzde 7.5 olarak bırakma kararını aldı.
Rusya Merkez Bankası, 16 Eylül 2022’de faiz oranını yüzde 8’den yüzde 7.5’e indirdikten sonra dört kez üst üste oranı aynı seviyede bırakma kararını aldı.
Açıklamada, “Tüketicilerin enflasyon beklentisi önemli ölçüde düştü, ama yine de işletmelerin fiyat beklentileri gibi yüksek seviyede kalıyor” ifadesine yer verildi.
Verilerin, işletme ve tüketici faaliyetlerinde devam eden toparlanmaya işaret ettiğini kaydeden Merkez Bankası, “Bütçe harcamalarının hızlanması, dış ticaret koşullarının kötüleşmesi ve işgücü piyasasındaki mevcut durum, enflasyon yönündeki riskleri oluşturmaya devam ediyor. Genel olarak enflasyon risk dengesi, Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun önceki toplantısından bu yana önemli ölçüde değişmedi” dedi.
Rusya Merkez Bankası’nın, gelecekte de faiz oranıyla ilgili tüm kararları, enflasyonun hedefe göre gerçekleşen ve beklenen dinamiklerini ve ekonomik yeniden yapılanma sürecini dikkate alarak, iç ve dış koşullardan kaynaklanan riskleri ve bu risklerin mali piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirerek vereceği kaydedildi. Enflasyon yönündeki risklerin güçlenmesi durumunda, gelecekte faiz oranının artırılması yönünde karar alınabileceği belirtildi.
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