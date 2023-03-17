https://sputniknews.com.tr/20230317/rusya-23-ingiltere-vatandasini-daha-kara-listeye-aldi---1068406121.html
Rusya, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldı
Rusya, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldı
Rusya Dışişleri, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldıklarını duyurdu. Bu isimlerin, İngiliz hükümetinin Ruslara karşı sürekli yeni kısıtlamalar... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T17:21+0300
2023-03-17T17:21+0300
2023-03-17T17:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
kara liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103994/64/1039946402_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f8d32ae2de11c24eefb7e8ac2584658a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, içlerinde ‘ordu yetkilileri ve propaganda yapılarının temsilcilerinin’ de bulunduğu 23 İngiliz vatandaşını daha kara listeye aldıklarını belirtti. İngilizlerin yer aldığı kara listenin genişletilmesi kararının, ‘İngiltere hükümetinin Rus kişi ve kuruluşlara yönelik tek taraflı yaptırım kısıtlaması uygulamasını aktif bir biçimde kullanıyor oluşu ve İngilizlerin Ukrayna’ya askeri-teknik destek gönderme çabaları’ nedeniyle alındığı kaydedildi.Rusya, İngiltere’ye yönelik kara listesini son olarak ocak ayında genişletmişti. O dönem hakkında yaptırım kararı alınan İngiliz vatandaşları arasında Dışişleri Bakanı James Cleverley ve Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders de yer alıyordu. Kara listenin genişletildiği dönem, İngiltere hükümeti Ukrayna’ya askeri yardım olarak Challenger 2 tankları gönderme kararı almıştı. Bununla beraber, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kara listeye aldıkları İngiliz vatandaşlarının tam listesini yayınlamayı düşünmediklerini, ‘çünkü Londra’nın, Rusya’ya girişi yasaklanan bu kişilerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini’ söylemişti.
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103994/64/1039946402_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c5d1f89ce910b7f4602f92ad52b57a18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ingiltere, kara liste
rusya, ingiltere, kara liste
Rusya, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldı
17:21 17.03.2023 (güncellendi: 17:25 17.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldıklarını duyurdu. Bu isimlerin, İngiliz hükümetinin Ruslara karşı sürekli yeni kısıtlamalar getirmesi ve Ukrayna’ya askeri yardım yapması nedeniyle kara listeye alındıkları belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, içlerinde ‘ordu yetkilileri ve propaganda yapılarının temsilcilerinin’ de bulunduğu 23 İngiliz vatandaşını daha kara listeye aldıklarını belirtti.
İngilizlerin yer aldığı kara listenin genişletilmesi kararının, ‘İngiltere hükümetinin Rus kişi ve kuruluşlara yönelik tek taraflı yaptırım kısıtlaması uygulamasını aktif bir biçimde kullanıyor oluşu ve İngilizlerin Ukrayna’ya askeri-teknik destek gönderme çabaları’ nedeniyle alındığı kaydedildi.
Rusya, İngiltere’ye yönelik kara listesini son olarak ocak ayında genişletmişti. O dönem hakkında yaptırım kararı alınan İngiliz vatandaşları arasında Dışişleri Bakanı James Cleverley ve Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders de yer alıyordu.
Kara listenin genişletildiği dönem, İngiltere hükümeti Ukrayna’ya askeri yardım olarak Challenger 2 tankları gönderme kararı almıştı.
Bununla beraber, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kara listeye aldıkları İngiliz vatandaşlarının tam listesini yayınlamayı düşünmediklerini, ‘çünkü Londra’nın, Rusya’ya girişi yasaklanan bu kişilerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini’ söylemişti.