https://sputniknews.com.tr/20230317/rusya-23-ingiltere-vatandasini-daha-kara-listeye-aldi---1068406121.html

Rusya, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldı

Rusya, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldı

Rusya Dışişleri, 23 İngiltere vatandaşını daha kara listeye aldıklarını duyurdu. Bu isimlerin, İngiliz hükümetinin Ruslara karşı sürekli yeni kısıtlamalar... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-17T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

kara liste

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, içlerinde ‘ordu yetkilileri ve propaganda yapılarının temsilcilerinin’ de bulunduğu 23 İngiliz vatandaşını daha kara listeye aldıklarını belirtti. İngilizlerin yer aldığı kara listenin genişletilmesi kararının, ‘İngiltere hükümetinin Rus kişi ve kuruluşlara yönelik tek taraflı yaptırım kısıtlaması uygulamasını aktif bir biçimde kullanıyor oluşu ve İngilizlerin Ukrayna’ya askeri-teknik destek gönderme çabaları’ nedeniyle alındığı kaydedildi.Rusya, İngiltere’ye yönelik kara listesini son olarak ocak ayında genişletmişti. O dönem hakkında yaptırım kararı alınan İngiliz vatandaşları arasında Dışişleri Bakanı James Cleverley ve Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders de yer alıyordu. Kara listenin genişletildiği dönem, İngiltere hükümeti Ukrayna’ya askeri yardım olarak Challenger 2 tankları gönderme kararı almıştı. Bununla beraber, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kara listeye aldıkları İngiliz vatandaşlarının tam listesini yayınlamayı düşünmediklerini, ‘çünkü Londra’nın, Rusya’ya girişi yasaklanan bu kişilerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini’ söylemişti.

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