https://sputniknews.com.tr/20230317/rus-basini-drujba-petrol-boru-hatti-istasyonunda-patlayici-cihaz-bulundu-1068417093.html
Rus basını: Drujba petrol boru hattı istasyonunda patlayıcı cihaz bulundu
Rus basını: Drujba petrol boru hattı istasyonunda patlayıcı cihaz bulundu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) görevlileri Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan Drujba petrol boru... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
petrol
petrol rafinerisi
boru hattı
transneft
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
rosgvardiya
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Rus RBK gazetesinin aktardığına göre, 16 Mart günü saat 14:40 sıralarında pompalama istasyonu yakınında bulunan patlayıcı cihaz Rosgvardiya personeli tarafından etkisiz hale getirildi.FSB’den yapılan açıklamada, patlayıcı cihazın bir insansız hava aracından atılmış olabileceği belirtildi.Daha önce, Rus petrol şirketi Transneft’in sözcüsü İgor Demin, Novozıbkov ilçesinde Drujba petrol boru hattının geçtiği pompalama istasyonunda 14 ve 15 Mart'ta 3 patlayıcı cihaz bulunduğunu duyurmuştu. Patlayıcıların insansız hava araçlarından atılmış olabileceğini belirten Demin, istasyonun 2023’ün başından itibaren petrol pompalama işlemini durdurduğunu ifade etmişti.
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petrol, petrol rafinerisi, boru hattı, transneft, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rosgvardiya
petrol, petrol rafinerisi, boru hattı, transneft, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rosgvardiya
Rus basını: Drujba petrol boru hattı istasyonunda patlayıcı cihaz bulundu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) görevlileri Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan Drujba petrol boru hattının pompalama istasyonunda el yapımı patlayıcı cihaz buldu.
Rus RBK gazetesinin aktardığına göre, 16 Mart günü saat 14:40 sıralarında pompalama istasyonu yakınında bulunan patlayıcı cihaz Rosgvardiya personeli tarafından etkisiz hale getirildi.
FSB’den yapılan açıklamada, patlayıcı cihazın bir insansız hava aracından atılmış olabileceği belirtildi.
Daha önce, Rus petrol şirketi Transneft’in sözcüsü İgor Demin, Novozıbkov ilçesinde Drujba petrol boru hattının geçtiği pompalama istasyonunda 14 ve 15 Mart'ta 3 patlayıcı cihaz bulunduğunu duyurmuştu. Patlayıcıların insansız hava araçlarından atılmış olabileceğini belirten Demin, istasyonun 2023’ün başından itibaren petrol pompalama işlemini durdurduğunu ifade etmişti.