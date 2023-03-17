https://sputniknews.com.tr/20230317/rosaviatsiya-turkiye-havalimanlarinda-yazin-ucaklarimiza-planli-sekilde-servis-saglanacak-1068415787.html
Rosaviatsiya: Türkiye havalimanlarında yazın uçaklarımıza planlı şekilde servis sağlanacak
Rosaviatsiya: Türkiye havalimanlarında yazın uçaklarımıza planlı şekilde servis sağlanacak
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Türkiye havalimanlarında yaz aylarında Rus yolcu uçaklarına mevcut anlaşmalara uygun olarak planlı şekilde yer... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:12+0300
2023-03-17T22:12+0300
2023-03-17T22:12+0300
ekonomi
rusya
türkiye
uçak
havalimanı
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Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Vladimir Poteşkin ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki hava ulaşımının gelişimini görüştü.İkili işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu kaydeden taraflar, önümüzdeki ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığıyla ilgili acil sorunları değerlendirdi. Rus uçaklarına Türkiye’de yakıt ikmali konusu ayrıca ele alındı.Rosaviatsiya’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, Rus ve Türk havayollarının uçuşlarıyla ilgili konunun, iki ülkenin havacılık otoritelerinin sürekli kontrolü altında olduğu kaydedildi. Rus havayollarının ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda planlandığı seferlere Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarında, daha önce varılan ticari anlaşmalara uygun olarak yer hizmetleri planlı şekilde sağlanacak” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html
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rusya, türkiye, uçak, havalimanı
rusya, türkiye, uçak, havalimanı
Rosaviatsiya: Türkiye havalimanlarında yazın uçaklarımıza planlı şekilde servis sağlanacak
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Türkiye havalimanlarında yaz aylarında Rus yolcu uçaklarına mevcut anlaşmalara uygun olarak planlı şekilde yer hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.
Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Vladimir Poteşkin ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki hava ulaşımının gelişimini görüştü.
İkili işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu kaydeden taraflar, önümüzdeki ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığıyla ilgili acil sorunları değerlendirdi. Rus uçaklarına Türkiye’de yakıt ikmali konusu ayrıca ele alındı.
Rosaviatsiya’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, Rus ve Türk havayollarının uçuşlarıyla ilgili konunun, iki ülkenin havacılık otoritelerinin sürekli kontrolü altında olduğu kaydedildi. Rus havayollarının ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda planlandığı seferlere Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarında, daha önce varılan ticari anlaşmalara uygun olarak yer hizmetleri planlı şekilde sağlanacak” ifadesine yer verildi.