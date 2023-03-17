https://sputniknews.com.tr/20230317/rosaviatsiya-turkiye-havalimanlarinda-yazin-ucaklarimiza-planli-sekilde-servis-saglanacak-1068415787.html

Rosaviatsiya: Türkiye havalimanlarında yazın uçaklarımıza planlı şekilde servis sağlanacak

Rosaviatsiya: Türkiye havalimanlarında yazın uçaklarımıza planlı şekilde servis sağlanacak

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Türkiye havalimanlarında yaz aylarında Rus yolcu uçaklarına mevcut anlaşmalara uygun olarak planlı şekilde yer... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T22:12+0300

2023-03-17T22:12+0300

2023-03-17T22:12+0300

ekonomi

rusya

türkiye

uçak

havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062192938_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15a8f4a7d8188161f85baf380d664dfb.jpg

Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Vladimir Poteşkin ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Ankara’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki hava ulaşımının gelişimini görüştü.İkili işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu kaydeden taraflar, önümüzdeki ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığıyla ilgili acil sorunları değerlendirdi. Rus uçaklarına Türkiye’de yakıt ikmali konusu ayrıca ele alındı.Rosaviatsiya’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında, Rus ve Türk havayollarının uçuşlarıyla ilgili konunun, iki ülkenin havacılık otoritelerinin sürekli kontrolü altında olduğu kaydedildi. Rus havayollarının ‘Yaz 2023’ IATA Sezonu’nda planlandığı seferlere Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarında, daha önce varılan ticari anlaşmalara uygun olarak yer hizmetleri planlı şekilde sağlanacak” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/pegasusun-ankara-moskova-ucuslari-basliyor-1068340699.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, uçak, havalimanı