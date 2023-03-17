https://sputniknews.com.tr/20230317/prof-ercan-hatayda-romalilarin-kurdugu-bolgede-derme-catma-gecekondular-depremden-hasar-almadi-1068422345.html
Prof. Ercan: Hatay’da Romalıların kurduğu bölgede derme çatma gecekondular depremden hasar almadı
Prof. Ercan: Hatay’da Romalıların kurduğu bölgede derme çatma gecekondular depremden hasar almadı
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ilişkin gözlemlerini Radyo Sputnik’e anlatan Prof. Ahmet Ercan, ‘Romalıların kenti kurduğu bölgede... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T21:51+0300
2023-03-17T21:51+0300
2023-03-18T01:51+0300
seyir hali
radyo
deprem
ahmet ercan
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Prof. Ercan: Hatay’da Romalıların kurduğu bölgede derme çatma gecekondular depremden hasar almadı
Prof. Ercan: Hatay’da Romalıların kurduğu bölgede derme çatma gecekondular depremden hasar almadı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak deprem bölgesine yönelik incelemelerini aktardı. Prof. Ahmet Ercan Türkiye’de depremin doğru algılanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Amerikalılar 1906 yılında San Francisco depremi ile çok büyük darbeler aldılar. Bu depremden sonra hatalarından ciddi dersler çıkararak bilime yöneldiler ve daha büyük depremler olmasına rağmen o tarihten itibaren hiçbir yıkım yaşanmadı. Ben 1970 yılından beri deprem ile ilgileniyorum ve o zamandan bu zamana sürekli olarak duyduğum şey depremin bizim kaderimiz olduğu algısı. Siyasiler sürekli olarak depremi dinsel boyutları ile halka anlatıyor ve depremden kaçış yoktur algısı yaratıyorlar. Amerikalıların yolu bilim yolu ama bizim mantığımız acıları sineye çekmekten ibaret. Bizim en büyük sıkıntımız budur ve maalesef gittikçe daha da batıyoruz.’Ahmet Ercan: Romalıların kenti kurduğu bölgede derme çatma gecekondular hiçbir şekilde depremden hasar almadıDeprem bilimci Prof. Ahmet Ercan Hatay’ın Defne ilçesinde Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği’ne (TMMOB) teknik bir sunum vererek bölgedeki yapıları taradıklarını belirtti ve şu açıklamaları yaptı:‘Defne’de Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği’ne mühendislik dalından bir takım ile birlikte teknik bir sunum verdim. Defne’deki ve Antakya’daki birçok yapıyı taradık ve aramızda yapıların yıkım nedenlerini tartıştık. Orada gördüğümüz olay, eskiden Romalıların kenti kurduğu bölgede mühendislik hizmeti almamış derme çatma gecekonduların olması ve o gecekonduların hiçbir şekilde depremden hasar almamalarıdır. 2002’de yapı denetim yönetmeliği çıkmasına rağmen Cumhuriyet döneminde yapılar birinci sınıf tarım arazilerine, Asi Nehri kıyılarına ve kurutulmuş Amik Ovası üzerine yapılmış. Şu an Amik Ovası kurutulmuş olmasına rağmen yağışlar ile birlikte bir göle dönüşmüş durumdadır. Bu tarz bölgeler hiç güvenli yapı bölgeleri değildir.’‘Tarım ürünlerinin yüzde 21’i deprem bölgesinden geliyor’Prof. Ahmet Ercan Adana’da çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek bölgeye ilişkin deprem notlarını şu şekilde aktardı:‘Adana’da çiftçiler büyük bir sıkıntı içerisindeler. Tarım ürünleri üretmek için akaryakıt ve gübreye ihtiyaçları var. Tarım ürünlerinin yüzde 21’nin deprem bölgesinden geldiğini düşünürsek buradaki acil ihtiyaçları karşılamak gereklidir.’
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, deprem, ahmet ercan, аудио
radyo, deprem, ahmet ercan, аудио
Prof. Ercan: Hatay’da Romalıların kurduğu bölgede derme çatma gecekondular depremden hasar almadı
21:51 17.03.2023 (güncellendi: 01:51 18.03.2023) Abone ol
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ilişkin gözlemlerini Radyo Sputnik’e anlatan Prof. Ahmet Ercan, ‘Romalıların kenti kurduğu bölgede mühendislik hizmeti almamış derme çatma gecekondular hiçbir şekilde depremden hasar almadı’ dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak deprem bölgesine yönelik incelemelerini aktardı. Prof. Ahmet Ercan Türkiye’de depremin doğru algılanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
‘Amerikalılar 1906 yılında San Francisco depremi ile çok büyük darbeler aldılar. Bu depremden sonra hatalarından ciddi dersler çıkararak bilime yöneldiler ve daha büyük depremler olmasına rağmen o tarihten itibaren hiçbir yıkım yaşanmadı. Ben 1970 yılından beri deprem ile ilgileniyorum ve o zamandan bu zamana sürekli olarak duyduğum şey depremin bizim kaderimiz olduğu algısı. Siyasiler sürekli olarak depremi dinsel boyutları ile halka anlatıyor ve depremden kaçış yoktur algısı yaratıyorlar. Amerikalıların yolu bilim yolu ama bizim mantığımız acıları sineye çekmekten ibaret. Bizim en büyük sıkıntımız budur ve maalesef gittikçe daha da batıyoruz.’
Ahmet Ercan: Romalıların kenti kurduğu bölgede derme çatma gecekondular hiçbir şekilde depremden hasar almadı
Deprem bilimci Prof. Ahmet Ercan Hatay’ın Defne ilçesinde Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği’ne (TMMOB) teknik bir sunum vererek bölgedeki yapıları taradıklarını belirtti ve şu açıklamaları yaptı:
‘Defne’de Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği’ne mühendislik dalından bir takım ile birlikte teknik bir sunum verdim. Defne’deki ve Antakya’daki birçok yapıyı taradık ve aramızda yapıların yıkım nedenlerini tartıştık. Orada gördüğümüz olay, eskiden Romalıların kenti kurduğu bölgede mühendislik hizmeti almamış derme çatma gecekonduların olması ve o gecekonduların hiçbir şekilde depremden hasar almamalarıdır. 2002’de yapı denetim yönetmeliği çıkmasına rağmen Cumhuriyet döneminde yapılar birinci sınıf tarım arazilerine, Asi Nehri kıyılarına ve kurutulmuş Amik Ovası üzerine yapılmış. Şu an Amik Ovası kurutulmuş olmasına rağmen yağışlar ile birlikte bir göle dönüşmüş durumdadır. Bu tarz bölgeler hiç güvenli yapı bölgeleri değildir.’
‘Tarım ürünlerinin yüzde 21’i deprem bölgesinden geliyor’
Prof. Ahmet Ercan Adana’da çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek bölgeye ilişkin deprem notlarını şu şekilde aktardı:
‘Adana’da çiftçiler büyük bir sıkıntı içerisindeler. Tarım ürünleri üretmek için akaryakıt ve gübreye ihtiyaçları var. Tarım ürünlerinin yüzde 21’nin deprem bölgesinden geldiğini düşünürsek buradaki acil ihtiyaçları karşılamak gereklidir.’