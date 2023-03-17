https://sputniknews.com.tr/20230317/prof-dr-sukru-ersoy-istanbuldaki-en-riskli-ilceleri-acikladi-1068382924.html

Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki en riskli ilçeleri açıkladı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki en riskli ilçeleri açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T10:49+0300

2023-03-17T10:49+0300

2023-03-17T10:49+0300

türkiye

deprem

türkiye

istanbul

bina

fay

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi için uyarılar gelmeye devam ediyor.Olası İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunan AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde 7 şiddetinden büyük bir depremin olabileceğini belirtti.Ersoy, deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.Sağlam ve riskli ilçeler hangileri?Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.Karot testine de değinen Ersoy, karot testinin sadece 1 tane örnek olduğunu ve başka testlerin de yapılması gerektiğini açıkladı.'İstanbul ve çevresinde büyük bir deprem olabilir'İstanbul çevresinde 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “İstanbul’da 7’den büyük bir deprem Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Ama bu şimdi de olur bir 30 yıl sonra da olur. Eninde sonunda olacak. Bekleyiş süresi çok fazla olmayabilir. Eninde sonunda İstanbul çevresinde büyük bir deprem olabilir. Bu bakımdan deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor.” dedi.'İstanbul büyük risk altında'İstanbul’un büyük bir risk altında olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy, “İstanbul büyük risk altında çünkü dinamik nüfus neredeyse 20 milyona varıyor. Bunun Marmara açısından değerlendirdiğimizde neredeyse 30 milyon insan Marmara yaşıyor. Konutlar açısından İstanbul’da 1 buçuk 2 milyon bina var. Müstakil konut sayısı 7 milyon. Dolayısıyla buradaki bir deprem çok yıkıcı olabilir. O yüzden yapılarımızı ve insanlarımızı depreme hazırlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Zemini riskli ilçeler hangileri?Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy, şöyle sıraladı:Ersoy, karot haricinde başka testlerin de yapılması gerektiğini dile getirdi.'Yapıyla barışık zemin önemli'Yapıyla zeminin barışık olması gerektiğine değinen Ersoy, “Şimdi zemin kötü bina sağlam veya tam tersi olabilir şu önemli yapıyla zeminin barışık olması gerekiyor. Binayı zeminin koşullarına uygun inşa etmek eğer zemin uygun değilse iyileştirme yapmak gerekiyor. İşte kazık çakmak, sismik izolatör koymak gibi. Bazı iyileştirmelerden sonra en kötü zeminde bile bina yapabilirsiniz bunda bir engel yok.” dedi.'Tek kurtuluşumuz sağlam binalar'Sağlam binaların tek kurtuluş yolu olduğuna dikkati çeken Ersoy, “İstanbul olası bir depreme hazır mı ben teknik olarak çok şeyin yapıldığına inanıyorum ama yapılanlar yeterli mi bence yapılanlar yeterli değil. Daha çok yol almamız gerekiyor. Deprem olmayan her süreyi de iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim tek kurtuluşumuz sağlam binalar. Sağlam binalarda depremde hiçbir şey olmaz sallanır içinden sağ çıkarsınız esas olan budur” diye ifade etti.

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