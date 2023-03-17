https://sputniknews.com.tr/20230317/prof-aytug-atici-kilicdaroglu-inceyi-ziyaret-ederse-ince-bir-pazarlik-icine-girmez-destek-verir-1068415101.html

Prof. Atıcı: Kılıçdaroğlu, İnce’yi ziyaret ederse kendisi bir pazarlık içine girmez, destek verir

Prof. Atıcı: Kılıçdaroğlu, İnce’yi ziyaret ederse kendisi bir pazarlık içine girmez, destek verir

CHP Parti İçi Eğitim sorumlusu ve eski milletvekili Prof. Atıcı, “İnce’nin Millet İttifakı’nı destekleme ihtimalini yüksek olduğunu görüyorum. Hele ki... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T21:57+0300

2023-03-17T21:57+0300

2023-03-17T22:02+0300

akşam postasi

radyo

chp

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

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Muharrem İnce’nin adaylığını CHP Parti İçi Eğitim sorumlusu ve eski milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Prof. Aytuğ Atıcı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Adayımız Kılıçdaroğlu’dur ve Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce ile görüşmek düşer. Kılıçdaroğlu, İnce’den yaşça da büyüktür, kıdem olarak da büyüktür. Muharrem İnce yıllarca CHP’nin Grup Başkanvekiliydi. Kıdem, yaş ve siyaseten hep Kemal bey üstte olmuştur ve Muharrem bey de ona yardım etmiştir ama şimdi Kılıçdaroğlu adaydır, İnce de Millet İttifakı’nın içinde olmayan bir yapıdır. Bu nedenle Kemal bey gurur yapmadan, o bunu söylemiştir filan diye bakmadan nasıl ki HDP ile görüşüyorsa, nasıl ki TİP ve SOL Parti ile görüşüyorsa Muharrem İnce ile de görüşmelidir, randevu talep edip yanına gitmelidir. CHP ve Memleket Partisi’nin ilkelerini alt alta yazarsak kaç tanesiyle ayrışıyoruz ki? Bir tarafa da diğer partileri yazalım, kaçında uzlaşıyoruz? Diğer partilerle ortak alanlarda uzlaştık, Muharrem İnce ile de ortak çok alanımız var ama siz işin ehliyseniz ortak alanları paylaştığınız alanları öne çıkartırsınız öyle gidersiniz yok eğer derdiniz intiham almak ise kusura bakmayın isterse babam olsun doğru değil. Şu anda herkes gururunu bir kenara bırakacak. Burada Kılıçdaroğlu’na düşen İnce’yi ziyaret etmesi. “‘İnce, pazarlık yapmaz’

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, chp, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince