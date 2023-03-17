Prof. Atıcı: Kılıçdaroğlu, İnce’yi ziyaret ederse kendisi bir pazarlık içine girmez, destek verir
21:57 17.03.2023 (güncellendi: 22:02 17.03.2023)
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
© Sputnik
CHP Parti İçi Eğitim sorumlusu ve eski milletvekili Prof. Atıcı, “İnce’nin Millet İttifakı’nı destekleme ihtimalini yüksek olduğunu görüyorum. Hele ki Kılıçdaroğlu ziyaret amaçlı bir randevu talebinde bulunursa Muharrem İnce’nin, ‘siz zahmet etmeyin, uygun bir yerde görüşelim’ diyeceğini ve bu siyasi nezakete sahip olduğunu biliyorum” dedi.
Muharrem İnce’nin adaylığını CHP Parti İçi Eğitim sorumlusu ve eski milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Prof. Aytuğ Atıcı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Adayımız Kılıçdaroğlu’dur ve Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce ile görüşmek düşer. Kılıçdaroğlu, İnce’den yaşça da büyüktür, kıdem olarak da büyüktür. Muharrem İnce yıllarca CHP’nin Grup Başkanvekiliydi. Kıdem, yaş ve siyaseten hep Kemal bey üstte olmuştur ve Muharrem bey de ona yardım etmiştir ama şimdi Kılıçdaroğlu adaydır, İnce de Millet İttifakı’nın içinde olmayan bir yapıdır. Bu nedenle Kemal bey gurur yapmadan, o bunu söylemiştir filan diye bakmadan nasıl ki HDP ile görüşüyorsa, nasıl ki TİP ve SOL Parti ile görüşüyorsa Muharrem İnce ile de görüşmelidir, randevu talep edip yanına gitmelidir. CHP ve Memleket Partisi’nin ilkelerini alt alta yazarsak kaç tanesiyle ayrışıyoruz ki? Bir tarafa da diğer partileri yazalım, kaçında uzlaşıyoruz? Diğer partilerle ortak alanlarda uzlaştık, Muharrem İnce ile de ortak çok alanımız var ama siz işin ehliyseniz ortak alanları paylaştığınız alanları öne çıkartırsınız öyle gidersiniz yok eğer derdiniz intiham almak ise kusura bakmayın isterse babam olsun doğru değil. Şu anda herkes gururunu bir kenara bırakacak. Burada Kılıçdaroğlu’na düşen İnce’yi ziyaret etmesi. “
‘İnce, pazarlık yapmaz’
“Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’nı destekleme ihtimalini yüksek olduğunu görüyorum. Hele ki Kılıçdaroğlu ziyaret amaçlı bir randevu talebinde bulunursa Muharrem İnce’nin, ‘siz zahmet etmeyin, uygun bir yerde görüşelim’ diyeceğini ve bu siyasi nezakete sahip olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu’nun ayağına gelmesini istemeyeceğini düşünüyorum. İnce, yıllarca Kılıçdaroğlu’na abi demiş, başkanım demiş, önünde ceketini iliklemiş.. Bir parti kurmuş olabilir ama burada herkesin bir rolü var. Kılılçdaroğlu yaşına ve konumuna bakmadan ben adayım, sizi ziyaret etmek istiyorum demelidir ve o da ister buraya gelin ister ben geleyim diyecek nezakete sahip birisidir. İnce’nin bu aşamadan sonra bir pazarlık yapacağını düşünmüyorum. İnce siyaseten uzlaşıyı ve stratejiyi çok iyi bilir fakat cumhurbaşkanı adayı olmuş, milletin bu kadar gönlüne girmiş bir insanın iki milletvekili, bir bakanlık için bir uzlaşı içerisine gireceğini ben düşünmüyorum. Bu işin öncelikle Millet İttifakı’na katılım ya da dışarıdan destek ile başlaması gerekir sonradan da her iki partinin uzlaşıyla birleşmesi ve İnce’nin de siyasi hayallerini CHP içerisinde gerçekleştirmesinin çok daha kolay olduğunu görüyorum.”