https://sputniknews.com.tr/20230317/new-york-times-abd-ukraynayi-yogun-muhimmat-israfina-karsi-uyardi-1068369728.html
New York Times: ABD, Ukrayna'yı yoğun mühimmat israfına karşı uyardı
New York Times: ABD, Ukrayna'yı yoğun mühimmat israfına karşı uyardı
New York Times gazetesi, ABD’nin Ukrayna'ya elindeki cephaneyi geleceğe dönük planlanan karşı taarruz için korumasını önerdiğini bildirdi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T00:06+0300
2023-03-17T00:06+0300
2023-03-17T00:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
silah
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New York Times gazetesinin ABD’li bürokratlara atıfta bulunarak verdiği haberde, ABD’nin Ukrayna'yı yoğun mühimmat kullanımının olası bir karşı taarruzun başarısızlığına yol açabileceği konusunda uyardığı ifade edildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir günde binlerce top mermisi kullandığına dikkat çeken gazete, Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin cephaneliğin bu şekilde tüketilmesinin kabul edilemez olduğunu ve ilkbahar taarruzunu tehlikeye atabileceğini ifade ettiğini vurguladı.Haberde, “Bombardıman o kadar yoğun ki Pentagon geçenlerde, birkaç gün süren aralıksız topçu ateşinin ardından Kiev'e duyduğu endişeyi dile getirdi. Amerikalılar Ukrayna'yı önemli bir anda mühimmat israfına karşı uyardı” ifadeleri yer aldı.ABD ve İngiltere'nin taarruza hazırlık olarak Ukrayna'ya Sovyet ve NATO yapımı binlerce top mermisi ve füze göndermeyi planladığına dikkat çekilen haberde, Ancak ABD'li bürokrata göre müttefiklerin elinde Kiev'in ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar cephane olmadığı ifade edildi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, şubat ayında Kiev’in karşı taarruza geçmek üzere hazırlık yaptığını duyurmuştu. Geçen salı günü ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subaylarından Valeriy Prozapas, Kiev’in güç ve araç eksikliği nedeniyle şu anda Donbass'ta ciddi bir taarruz eylemine girişemeyeceğini, durumun operasyonel açıdan çıkmaza girdiğini ifade etmişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, silah
ukrayna, ukrayna krizi, abd, silah
New York Times: ABD, Ukrayna'yı yoğun mühimmat israfına karşı uyardı
00:06 17.03.2023 (güncellendi: 00:07 17.03.2023) Abone ol
New York Times gazetesi, ABD’nin Ukrayna'ya elindeki cephaneyi geleceğe dönük planlanan karşı taarruz için korumasını önerdiğini bildirdi.
New York Times gazetesinin ABD’li bürokratlara atıfta bulunarak verdiği haberde, ABD’nin Ukrayna'yı yoğun mühimmat kullanımının olası bir karşı taarruzun başarısızlığına yol açabileceği konusunda uyardığı ifade edildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir günde binlerce top mermisi kullandığına dikkat çeken gazete, Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin cephaneliğin bu şekilde tüketilmesinin kabul edilemez olduğunu ve ilkbahar taarruzunu tehlikeye atabileceğini ifade ettiğini vurguladı.
Haberde, “Bombardıman o kadar yoğun ki Pentagon geçenlerde, birkaç gün süren aralıksız topçu ateşinin ardından Kiev'e duyduğu endişeyi dile getirdi. Amerikalılar Ukrayna'yı önemli bir anda mühimmat israfına karşı uyardı” ifadeleri yer aldı.
ABD ve İngiltere'nin taarruza hazırlık olarak Ukrayna'ya Sovyet ve NATO yapımı binlerce top mermisi ve füze göndermeyi planladığına dikkat çekilen haberde, Ancak ABD'li bürokrata göre müttefiklerin elinde Kiev'in ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar cephane olmadığı ifade edildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, şubat ayında Kiev’in karşı taarruza geçmek üzere hazırlık yaptığını duyurmuştu. Geçen salı günü ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subaylarından Valeriy Prozapas, Kiev’in güç ve araç eksikliği nedeniyle şu anda Donbass'ta ciddi bir taarruz eylemine girişemeyeceğini, durumun operasyonel açıdan çıkmaza girdiğini ifade etmişti.