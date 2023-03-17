Muharrem İnce: Adayım, ikinci tura kalacağım

"Son günlerde gazeteciler, şu tarz paylaşımlar yapmaya başladılar: 'Muharrem İnce bana küstü. Aradım açmadı.' 'Dur' dedim, 'Ben de bir arayayım.' Aradım. İlk çalışta bingo! Açtı telefonu. 'Şu anda İskenderun’dan Hatay’a gidiyorum' dedi. 'Neler oluyor? Aday olacak mısınız? Altılı Masa’ya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi?' diye soruları peş peşe sıraladım. Verdiği cevap şu oldu: 'Ben aday olacağım. Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım. 'Kesin mi?' dedim. 'Kesin' dedi. Bu bir macera olmaz mı? Neden bu yolu seçiyor? Sorularım bunlardı. Şöyle dedi: 'Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var. ‘Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz’ diyorlar. AKP’den bıkmış ama Altılı Masa’ya da güvenmiyor. Sokakta en çok, 'Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım.' Kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu söylüyor Muharrem İnce. Bir haftada 80 bine yakın genç, partisine üye olmuş. 'Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP’deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim' diyor. Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak. Macron modeli olacak.”