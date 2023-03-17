https://sputniknews.com.tr/20230317/motorin-fiyatlarinda-1-lira-34-kurus-indirim-20-liranin-altina-indi-1068384054.html
Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Bu hafta yapılan ikinci indirim bugünden... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T11:05+0300
2023-03-17T11:05+0300
2023-03-17T11:05+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
motorin
fiyat
indirim
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Brent petrolün son 1 hafta 85 dolardan 74 dolara gerilemesi akaryakıt fiyatlarına yansıyor.Motorine çarşamba günü gelen 71 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geldi. Motorine bugünden itibaren geçerli olacak olan indirim miktarı, 1 lira 34 kuruş olarak belirlendi.Benzinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.17 Mart itibariyle akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasıBenzin: 20,43 TLMotorin: 19,85 TLLPG: 11,64 TLİstanbul Avrupa yakasıBenzin: 20,43 TLMotorin: 19,85 TLLPG: 11.90 TLAnkaraBenzin: 20,80 TLMotorin: 19,85 TLLPG: 12,05 TLİzmirBenzin: 20,75 TLMotorin: 19,87 TLLPG: 11,76 TL
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türkiye, akaryakıt, motorin, fiyat, indirim
türkiye, akaryakıt, motorin, fiyat, indirim
Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
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Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Bu hafta yapılan ikinci indirim bugünden itibaren geçerli olacak.
Brent petrolün son 1 hafta 85 dolardan 74 dolara gerilemesi akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Motorine çarşamba günü gelen 71 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geldi.
Motorine bugünden itibaren geçerli olacak olan indirim miktarı, 1 lira 34 kuruş olarak belirlendi.
Benzinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
17 Mart itibariyle akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakası
İstanbul Avrupa yakası
Ankara
İzmir