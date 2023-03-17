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Mısır: Türk Dışişleri Bakanı'nın Kahire ziyareti ilişkilerin yeniden tesisinin başlangıcı
Mısır: Türk Dışişleri Bakanı'nın Kahire ziyareti ilişkilerin yeniden tesisinin başlangıcı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Kahire'ye yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisinin... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T19:47+0300
2023-03-17T19:47+0300
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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Mısır'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurulacak derin diyalogun başlangıcı (ilk adımı) hükmündedir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ziyaretle iki ülke ve iki kardeş halkın çıkarlarını gözeten ortak bir anlayışa ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.Ebu Zeyd'in açıklamasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılımıyla kapsamlı görüşmeler yapılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün, Çavuşoğlu'nun yarın Mısır'da temaslarda bulunacağını açıklamıştı.Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak.Mısırlı Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.
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mısır, türkiye

Mısır: Türk Dışişleri Bakanı'nın Kahire ziyareti ilişkilerin yeniden tesisinin başlangıcı

19:47 17.03.2023
© DHATürkiye Mısır bayrakları
Türkiye Mısır bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© DHA
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Kahire'ye yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisinin başlangıcı olduğunu duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Mısır'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurulacak derin diyalogun başlangıcı (ilk adımı) hükmündedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ziyaretle iki ülke ve iki kardeş halkın çıkarlarını gözeten ortak bir anlayışa ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.
Ebu Zeyd'in açıklamasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılımıyla kapsamlı görüşmeler yapılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün, Çavuşoğlu'nun yarın Mısır'da temaslarda bulunacağını açıklamıştı.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak.
Mısırlı Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.
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