https://sputniknews.com.tr/20230317/mezar-evin-sigorta-parasina-banka-el-koydu-krediyi-de-depremzedenin-hesabindan-cekti--1068405607.html

‘Mezar evin’ sigorta parasına banka el koydu, krediyi de depremzedenin hesabından çekti

‘Mezar evin’ sigorta parasına banka el koydu, krediyi de depremzedenin hesabından çekti

Gaziantep’te kredi ile ev alan hekim Naim Özpolat’ın evi yıkıldı. Yıkılan evde bir kuzenini kaybeden ve yakınları yaralı olarak kurtarılan Naim Özpolat’a, DASK... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:10+0300

2023-03-17T17:10+0300

2023-03-17T17:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

gaziantep

vakıfbank

kredi

ekspertiz

bina

dask

yıkım

sigorta

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Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde yıkıma neden olan 7,6 ile 7,8’lik depremler nedeniyle son açıklanan rakamlara göre 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde binlerce insan çadır ve konteyner kentlerde yaşamını sürdürürken, kredi çekerek yıllara yayılan taksitlerle ev alan depremzedeler de kredi borçlarıyla karşı karşıya kaldı. Nazim Özpolat: Vakıfbank’tan eksper geldi, ev için 1 milyon lira kredimiz onaylandı Şanlıurfa Balıklıgöl Hastanesi’nde ortopedi uzmanı olarak çalışan hekim Naim Özpolat, 2022 yılının Haziran ayında memleketi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki İbrahimli semtindeki Pamukkale Apartmanı'ndan bir daire aldı. 1 milyon 850 bin TL’ye alınan ev için Vakıfbank’tan 1 milyon TL kredi çekildiğini söyleyen Naim Özpolat, ‘Evi alırken Vakıfbank’a kredi çekmek için başvurduk. Vakıfbank’tan eksper geldi eve baktı ve 1 milyon kredimiz onayladı. Paranın üstünü de tamamlayarak evi aldık. 7-8 ay geçti taksitlerimizi ödüyorduk, ayda 16 bin 500 TL olarak ödemesi devam ediyordu. Evde amcamlar oturuyordu’ dedi. ’27 kişiye mezar olan binada, 2 yaralımız ve 1 cenazemiz var’ 7 katlı ve 2000-2005 yılları arasında yapılan Pamukkale Apartmanı 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldığını anlatan Hekim Özpolat, 27 kişiye mezar olan Pamukkale Apartmanı için şunları söyledi:‘İçinden cenazemizin çıktığı evin parasını Vakıfbank benden tahsil etti’ Depremle evin yıkılmasından bir hafta sonra Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) ve bankayı aradığını ifade eden Hekim Özpolat, eksper göndererek evin yıkıldığının tespit edildiğini söyledi ve süreci şöyle devam etti: ‘CİMER’e yazdım henüz yanıt gelmedi’ DASK’tan gelen 246 bin lirayı bloke eden bankanın, bu parayı kredi ödemesi için kullanmadığını ve kendilerine de vermediğini belirten Naim Özpolat, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) yazdığını ancak yanıt gelmediğini belirtti. Bankanın 1 milyon 850 bin lira değer biçip, 1 milyon kredi verdiği depremde yıkılan ev için sadece 88 bin lira geri ödediğini şaşkınlıkla anlatan Naim Özpolat, üstüne bir de DASK’ın ödediği 246 bin lirayı bankanın bloke tuttuğu ve bu parayı ne zaman kullanabileceğine ilişkin sorularına ise banka görevlileri tarafından da yanıt verilmediğini anlattı. Özpolat depremden 37 gün sonra da, yıkılan ve içinden cenazesinin çıktığı evin 8’inci kredisinin kişisel hesabından çekildiğini söyledi. ‘Bankadan bize en azından arsa payı sizde kalacak dendi’ Yıkılan ve biri ölü 3 kişinin çıktığı ev için şimdiye kadar 1 milyon TL ödediğini söyleyen Naim Özpolat, bankadan kendisine ‘en azından arsa payı sizde kalacak’ sözlerinden duyduğu öfkeyi şöyle anlattı: ‘Mezar olan eve para ödemek istemiyorum’ Kendisinin yaşadığı mağduriyetin benzerlerinin bölgede çok olduğu söyleyen Hakim Naim Özpolat, ‘Bizim Gaziantep’teki yıkılan apartmanda alt komşumun kızı da yazmıştı. O da ‘ev yıkıldı kredisini benden istiyorlar’ dedi. Bir sürü insan var’ şeklinde konuştu. 10 yıllık kredisinin yaklaşık bir yılını ödeyen Naim Özpolat, 1 milyon lirasını ödediği yıkılan ev için ‘Mezar olan eve para ödemek istemiyorum’ diyerek şu talepte bulundu:

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deprem, gaziantep, vakıfbank, kredi, ekspertiz, bina, dask, yıkım, sigorta