https://sputniknews.com.tr/20230317/meteoroloji-81-ilde-5-gun-boyunca-saganak-yagis-etkili-olacak-1068377408.html

Meteoroloji: 81 ilde 5 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji: 81 ilde 5 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 17 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 5 gün boyunca 81 ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. 6 il için ise sarı ve turuncu... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T07:19+0300

2023-03-17T07:19+0300

2023-03-17T07:19+0300

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sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 13°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 19°CSabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 9°C, 19°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıK.MARAŞ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 1°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 7°C, 19°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 11°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 19°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 5°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARS 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 4°C, 14°CÖğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 7°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 5°C, 13°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

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hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı