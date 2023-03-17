https://sputniknews.com.tr/20230317/mansur-yavas-bize-siz-kimsiniz-ki-havaalani-yapiyorsunuz-dendi-biz-bunu-hak-etmedik-1068417703.html

Mansur Yavaş: Bize 'siz kimsiniz ki havaalanı yapıyorsunuz' dendi, biz bunu hak etmedik

Mansur Yavaş: Bize 'siz kimsiniz ki havaalanı yapıyorsunuz' dendi, biz bunu hak etmedik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanına yalanı kim söylüyor Allah aşkına. Kim söylüyorsa cezalandırılması lazım. Bizim tweetimiz... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T23:07+0300

2023-03-17T23:07+0300

2023-03-17T23:10+0300

türkiye

mansur yavaş

deprem

kahramanmaraş

afad

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te yayınlanan ve Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programına katıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yürütülmesinin mümkün olabileceğini söyledi.Yavaş, "Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var. En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir" dedi.Mansur Yavaş 6'lı Masa'da yaşanan krize ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak önerilmelerine ilişkin olarak, "Vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 06.20'de depreme hazır olduklarını" belirten Yavaş, şu şekilde konuştu:'AFAD'a haber gönderdim, telefonda bize dönmemeye başladılar'Çalışmalar esnasında AFAD'ın telefonlarına yanıt vermediğini söyleyen Yavaş, konuyla ilgili şunları söyledi:' 'Biz sizi çağırmadık neden geldiniz' diyorlar'"Deprem olan yerlerin belediye başkanları aynı zamanda kendileri depremzede. Kendi personelleri yakınlarını kurtarmaya gitmiş" diyen Yavaş, "Böyle durumda oraya en yakın büyükşehir belediyesine 'çabuk gidin' dendiğinde, mübalağa etmiyorum ben oraya 5 ben personelimle giderim. Büyükşehirlerin bu gücünden yararlanmak lazım, hangi parti olursa olsun. Biz hissediyoruz neredeyse 'görünmeyin' demek istiyorlar. Muhalif belediyeler hepsini yaptılar. Biz oranın halkı, acil ihtiyaçları için gidiyoruz. Ama biz bunu nereden hissediyorsunuz derseniz. Bu ilk değil ki. Elazığ depreminde itfaiyemiz tam yaralıyı enkazdan çıkaracak, 'Bir dakika bakan gelecek sen çık oradan' deniyor. Sonra AFAD ve ekipler gelip çıkarıyor. Karadeniz'de afetlerle ilgili birkaç valiyi aradım 'Yok başkanım, konmşu illerden geliyor' dendi. Ama gördüm ki komşu belediyelerin yapacağı iş değil. Büyükşehirlerin orada olması gerekiyor. Yangın oluyor, 'Biz sizi çağırmadık neden geldiniz' diyorlar. Tabii ki tersi iş yapanlar da var. Kahramanmaraş'a ilk gittiğimde direk vali beyden randevu aldım. Eline listeyi verdim. Emrinizdeyim dedim. Nitekim aradılar, aynı gecenin sabahı Kahramanmaraş'a iş makinaları geldi. Hatay dahil 2 bine yakın kanala müdahale ettik. Hala da çalışmalarımız var orada" diye konuştu.'Binlerce TIR gitti ama şehre giremiyor'Depremden etkilenen her yere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Yavaş, "Hala çadır, barınma ihtiyacı var. Bazı yerlerde su sıkıntısı oluyor. Şanlıurfa'ya talep ettiler hemen gönderdik. Bugün küçük iş makinalarımız var. Mini golf arabaları gibi. Bunlarla hafriyat temizleniyor. İstediler, gönderdik. Böyle olmalı. Seve seve gidiyoruz. Oradan bir can kaynağı kurtarmak bir gurur kaynağı. Elazığ'dan kurtardığımız depremzedeyle hala konuşuyorlar. Bu mutluluk veriyor insana. Gidiyoruz, Kahramanmaraş'a, bize teşekkür ediyorlar. Bütün Türkiye, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ayaktaydı. Hepsi bir şey yapmanın çaresini arıyorlardı. Dedim ki depremzedelere 'Bize teşekkür edecek bir şey yok. Allah korusun Ankara'da böyle bir şey olsa biliyoruz ki, siz bizim yanımızda olacaktınız'. Binlerce TIR gitti ama şehre giremiyor, ambulanslar çıkamıyor, iş makinaları geçemiyor. Kendi başına TIR'ı doldurmuş. Yolların kenarına bırakılmış. Bir taraf kıyafet beklerken, susuzluk çekerken orada israf oluyor" dedi.Cumhurbaşkanına yalanı kim söylüyor Allah aşkına. Kim söylüyorsa cezalandırılması lazımYavaş açıklamalarının devamında şunları söyledi:'Deprem bölgesinde hukuki problemler çıkacak'‘Deprem kadar ekonomik zarar da olabilir’‘Kentsel dönüşüm boş arazilere döndü’' Vatandaş da çok istekli''Altgeçitlere kamera taktırıyorum''İnsanca bir kentsel dönüşüm yapmak lazım'''Sana ne kardeşim, ölürsem ben öleceğim' diyor''Deprem bölgesinde en az 750 bin konut diye düşünüyorum''Niye vizeyi aldılar odalardan'Seçildikten sonra herkesi kucaklayacaksınız'Ankara'da bir tane fotoğrafım yok''Ben ülkücüyüm, MHP'den aday olmuşum, CHP'den belediye başkanı olmuşum''Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanı başarılı bulunuyor ki, Cumhurbaşkanlığına aday gösteriliyor''İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum''İnsanca bir hayat sunmuyorsunuz ki''İyi eğitim almaları için pasaportunuzun değerli olması gerekiyor''İmece usulü ile ekmesini, biçmesini, üretmesini sağlayacak proje yapıyoruz''Açık olup şeffaf olmak lazım'‘kişisel CV'lere fotoğraf konulmaması lazım"'Birinci turda bitecek inşallah'

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mansur yavaş, deprem, kahramanmaraş, afad