Mansur Yavaş: Bize 'siz kimsiniz ki havaalanı yapıyorsunuz' dendi, biz bunu hak etmedik

Hükümet değiştiği zaman yüzde 6 olan Hazine payının yüzde 12'ye çıkarılmasını önerebiliriz Ekrem Bey'le. Ayrıca belediyelere sosyal konut yapma yetkisi verilsin. Kiralar o kadar artmaz Sosyal adalet olarak bunu gerçekleştirmiş olursunuz. Ankara'da 220 bin aileye her ay 1 kilo et veriyoruz. Sebebi şu, gelen maillerden bakıyoruz, annem hasta, babam yatalak, çocuğumda şu hastalıklar var. Bu yeterli protein alamaması vs. İlk defa geçen yıl verdik. Biz doğalgaz yardımı yapıyoruz 180 bin aileye. Soğuktan donmayacaklar, insanca yaşayacaklar. Destek alan ailelerin çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bunu genelleştirip, Türkiye'ye uygulayacağız. İnsanca yaşamak herkesin hakkı. Sosyal devletin bütün yönlerini ortaya çıkaracağız. Sosya devlet insanlara bir şeyler vermek demek değil. Biz çocukları okutacağız. Servis hizmeti, kreş vs.