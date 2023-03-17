https://sputniknews.com.tr/20230317/liseler-arasi-macta-nazi-selamina-sorusturma-1068385380.html
Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma
Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T11:41+0300
2023-03-17T11:41+0300
2023-03-17T11:47+0300
türkiye
nazi selamı
lise
futbol maçı
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Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edilmişti.NTV'nin haberine göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu
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nazi selamı, lise, futbol maçı
nazi selamı, lise, futbol maçı
Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma
11:41 17.03.2023 (güncellendi: 11:47 17.03.2023) Abone ol
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yapmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edilmişti.
NTV'nin haberine göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu