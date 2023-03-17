https://sputniknews.com.tr/20230317/liseler-arasi-macta-nazi-selamina-sorusturma-1068385380.html

Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma

Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T11:41+0300

2023-03-17T11:41+0300

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türkiye

nazi selamı

lise

futbol maçı

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Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edilmişti.NTV'nin haberine göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu

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nazi selamı, lise, futbol maçı