Kremlin: Putin ve Şi, yeni döneme giren ortaklığa dair önemli bir anlaşmaya imza atacak
© Sputnik / Kremlin/Aleksey DruzhininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
© Sputnik / Kremlin/Aleksey Druzhinin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta Moskova'da yapacakları görüşmede, yeni dönemde ortaklığın pekiştirilmesini öngören ve Rusya-Çin ekonomik işbirliğindeki temel alanların 2030'a kadar geliştirilmesiyle ilgili iki önemli anlaşma imzalayacağı açıklandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Şi'nin 20 ve 21 Mart'ta Moskova'da gerçekleştireceği merakla beklenen görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Liderlerin iki önemli belge imzalayacağını bildiren Uşakov, "Birincisi, yeni bir döneme girmekte olan tam kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin Rusya-Çin ortak bildirisi. İkinci belge, Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına ilişkin ortak bildiridir" dedi.
Liderlerin iki önemli belge imzalayacağını bildiren Uşakov, "Birincisi, yeni bir döneme girmekte olan tam kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin Rusya-Çin ortak bildirisi. İkinci belge, Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına ilişkin ortak bildiridir" dedi.
'Çin'in Ukrayna konusundaki itidalli ve dengeli tutumu değerli'
Putin ve Şi'nin uluslararası meseleler dahilinde Ukrayna'daki çatışmayı ele alacağını kaydeden Uşakov, Rusya'nın Çin'in Ukrayna konusundaki itidalli ve dengeli tutumunu değerli bulduğunun altını çizdi.
Bu arada Putin ve Şi'nin Moskova'daki görüşme programına ilişkin bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin pazartesi günü gayri resmi öğle yemeğinde bir araya geleceğini, salı günü ise resmi müzakerelerin yürütüleceğini bildirdi.
Bu arada Putin ve Şi'nin Moskova'daki görüşme programına ilişkin bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin pazartesi günü gayri resmi öğle yemeğinde bir araya geleceğini, salı günü ise resmi müzakerelerin yürütüleceğini bildirdi.