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Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine dair açıklama: 'Bana değil ev sahibine soracaksınız'
Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine dair açıklama: 'Bana değil ev sahibine soracaksınız'
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya, “Onu bana sormayacaksınız, ev... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:15+0300
2023-03-17T13:16+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
ziyaret
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Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya geleceği açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.HDP, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini açıklamış ve gerekçe olarak da "program yoğunluğu"nu işaret etmişti.HDP'nin açıklaması şöyleydi:"Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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kemal kılıçdaroğlu, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine dair açıklama: 'Bana değil ev sahibine soracaksınız'

13:15 17.03.2023 (güncellendi: 13:16 17.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya, “Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” yanıtını verdi.
Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya geleceği açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini açıklamış ve gerekçe olarak da "program yoğunluğu"nu işaret etmişti.
HDP'nin açıklaması şöyleydi:
"Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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