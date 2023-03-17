https://sputniknews.com.tr/20230317/kilicdaroglundan-hdp-ziyaretinin-ertelenmesine-dair-aciklama-bana-degil-ev-sahibine-soracaksiniz-1068390702.html

Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine dair açıklama: 'Bana değil ev sahibine soracaksınız'

Kılıçdaroğlu’ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine dair açıklama: 'Bana değil ev sahibine soracaksınız'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya, “Onu bana sormayacaksınız, ev... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:15+0300

2023-03-17T13:15+0300

2023-03-17T13:16+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

ziyaret

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Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde partinin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya geleceği açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.HDP, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini açıklamış ve gerekçe olarak da "program yoğunluğu"nu işaret etmişti.HDP'nin açıklaması şöyleydi:"Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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kemal kılıçdaroğlu, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ziyaret