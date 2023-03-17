https://sputniknews.com.tr/20230317/karadag-cumhurbaskani-djukanovic-ulke-meclisini-feshettigini-acikladi-1068373611.html
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut meclisin feshedilmesi kararı aldı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T01:35+0300
2023-03-17T01:35+0300
2023-03-17T01:35+0300
dünya
karadağ
meclis
fesih
milo djukanovic
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Milo Djukanovic'in, Karadağ Meclisi'ni feshettiğine dair kararı yayımlanırken, "Karadağ 27. Dönem Meclisi feshedilmiştir. Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından alınan karar, alındığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili karar Resmi Gazete'de de yayımlanacaktır" ifadelerine yer verildi.Meclisin feshedilmesinden 100 gün sonra Karadağ'da erken genel seçim düzenlenebilirken, ülkede mayıs sonu veya haziran başında seçime gidilebileceği ifade ediliyor.Bu arada, Karadağ'da yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermiş, hükümeti kurmakla görevlendirilen Miodrag Lekic çoğunluğun desteğini alamamıştı.Karadağ'daki siyasi krizKaradağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne 'resmi statü' kazandırmak için imzaladığı 'temel anlaşma' ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisi'nde yapılan oylama sonucu düşmüştü.Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.Djukanovic, Karadağ Meclisi'nde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalarken, bu yasanın ardından Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/karadagda-adliye-binasina-bombali-saldiri-5-yarali-1067769581.html
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karadağ, meclis, fesih, milo djukanovic
karadağ, meclis, fesih, milo djukanovic
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı
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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut meclisin feshedilmesi kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Milo Djukanovic'in, Karadağ Meclisi'ni feshettiğine dair kararı yayımlanırken, "Karadağ 27. Dönem Meclisi feshedilmiştir. Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından alınan karar, alındığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili karar Resmi Gazete'de de yayımlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Meclisin feshedilmesinden 100 gün sonra Karadağ'da erken genel seçim düzenlenebilirken, ülkede mayıs sonu veya haziran başında seçime gidilebileceği ifade ediliyor.
Bu arada, Karadağ'da yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermiş, hükümeti kurmakla görevlendirilen Miodrag Lekic çoğunluğun desteğini alamamıştı.
Karadağ'daki siyasi kriz
Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.
Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne 'resmi statü' kazandırmak için imzaladığı 'temel anlaşma' ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisi'nde yapılan oylama sonucu düşmüştü.
Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.
Djukanovic, Karadağ Meclisi'nde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalarken, bu yasanın ardından Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.