https://sputniknews.com.tr/20230317/kamu-muteahhitleri-dernegi-kolon-kesenlere-cok-buyuk-cezalar-getirilmeli-1068404631.html

Kamu Müteahhitleri Derneği: Kolon kesenlere çok büyük cezalar getirilmeli

Kamu Müteahhitleri Derneği: Kolon kesenlere çok büyük cezalar getirilmeli

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği, yapıya kullanma izni alındıktan sonraki süreçte kolon ve taşıyıcı sisteme ait demirin kesilmesi, betonarme taşıyıcı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:02+0300

2023-03-17T17:02+0300

2023-03-17T17:06+0300

müteahhit

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ceza

bina

deprem

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Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, KAMİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir otelde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası müteahhitlik sektörünün durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.Adıgüzel, yapıya kullanma izni alındıktan sonraki süreçte kolon ve taşıyıcı sisteme ait demirin kesilmesi, betonarme taşıyıcı duvarın yıkılması ve betonarme sistem içinde tesisat yapılması gibi sorunların önüne geçmek için bu işleri yapanlara çok büyük cezai müeyyideler getirilmesi talebinde bulundu.‘Yap-satçı’ firmaların yaptığı binalar yıkıldıTeknik kadrolarıyla gönüllü olarak deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını dile getiren Adıgüzel, okul, hastane, idari bina, sosyal konut gibi kamu yapılarıyla iştigal eden kamu müteahhitlerinden ziyade ‘yap-satçı’ firmaların yaptıkları binalarda yıkım olduğunu söyledi.Adıgüzel, yıkımların tek sorumlusunun müteahhitler olmadığını belirtti:Deprem riski altındaki tüm bölgelerde yapı stoku tespiti yapılarak öncelikle bu binaların depreme dayanıklılığının nitelikli uzmanlar tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade eden Adıgüzel, bu raporların ev sahibi veya kiracı tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden bildirilmesi gerektiğini dile getirdi.‘Büyük cezai müeyyideler getirilmeli’Adıgüzel, dernek olarak bundan sonra alınması gereken önlemlere ilişkin öneriler hazırladıklarını belirterek bu önerilerini şöyle sıraladı:"Yapı denetim firmalarının sorumluluğu artırılmalı, yapıların proje ve teknik detaylara uygun olarak inşa edilmesi yaptırımlarla düzenlenmeli. Yapılarda kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu sağlayan özel laboratuvarların yapılardaki sorumluluğu artırılmalı. Yapılarda projesine göre uygulama yapmak amacıyla yüklenici firma bünyesinde yeterli sayıda teknik elemanın bizzat işin başında sürekli olarak bulunması sağlanmalı ve bu kişilere sorumluluk yüklenmeli. Yapıya kullanma izni alındıktan sonra ilerleyen süreçte yapının statiğini ve dayanımını etkileyecek, kolon kesme, taşıyıcı sisteme ait demir kesme, betonarme taşıyıcı duvarı yıkma, betonarme sistem içinde yapılmaması gereken elektrik, mekanik tesisatlar ve benzeri tadilatlar ile eklentilerin yapılması gibi sorunların önüne geçmek adına bu işleri yapanlara çok büyük cezai müeyyideler getirilmeli. Fen ve sanat kurallarına uygun inşa edilmeyen kaçak yapıların, imar aflarıyla sisteme dahil edilerek statiği etkileyecek değişikliklere hiçbir zaman izin verilmemelidir."‘Müteahhitler kayıt altına alınmalı’Adıgüzel, beton malzemesinin üretimini yapan hazır beton firmalarına teknik eleman çalıştırma zorunluluğu getirilmesi ve yapılardaki sorumluluklarının artırılması gerektiğini belirtti:Adıgüzel, ilgili mühendis ve mimar odalarının etkinliğinin artırılmasını talep etti:‘Sicil affı getirilmeli’Son iki yıldaki ekonomik gelişmeler nedeniyle kamuya iş yapan çok sayıda müteahhidin yasaklı duruma düştüğünü söyleyen Adıgüzel, "Böylesi olağanüstü bir süreçte liyakati ve mesleki donanımlarına çokça ihtiyaç duyulan meslektaşlarımızın, çıkarılacak bir sicil affıyla yeniden mesleklerine kavuşturulmaları, ülkemizin yeniden imarı için yapılacak ihalelerde rekabetin artırılmasıyla bu sürecin daha doğru ilerlemesi adına büyük katkı sunacaktır" diye konuştu.‘Sarsıntılarda beton, kavrama özelliğini kaybediyor’Uzmanların deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken beton dökülmemesi yönündeki uyarısının sorulması üzerine Adıgüzel, "Sarsıntılarda beton, kavrama özelliğini kaybediyor. Bu nedenle beton dökülmesi doğru değil. Zaten bölgede beton dökülmesine şu anda izin verilmiyor. Sadece ihalesi yapılan TOKİ konutlarının altyapı ve temel işlemleri var. Biraz daha artçıların bitmesi lazım. Artçı sarsıntı sırasında betonda çatlama olabilir" ifadesini kullandı.Adıgüzel, TOKİ konutlarında kullanılan tünel kalıp sisteminin depreme karşı daha güvenli olduğunu ancak bölge halkının daha çok geniş salon, balkon ve mutfak istemesi nedeniyle tünel kalıp yönteminin çok tercih edilmediğini söyledi. Adıgüzel, "Bu yöre halkı 50 metrekare salon istiyor ancak tünel kalıpla buna sahip olma imkânınız yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230317/insaat-demirine-takip-sistemi-geliyor-darphane-gorunmez-bandrol-basacak-1068378121.html

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müteahhit, ceza, bina, deprem