https://sputniknews.com.tr/20230317/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1068376608.html
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T05:09+0300
2023-03-17T05:09+0300
2023-03-17T05:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/boluda-deprem-korkusu-nedeniyle-evlerine-giremeyenler-camilerde-kalabilecek-1068371681.html
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.