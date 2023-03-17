https://sputniknews.com.tr/20230317/italyanin-70-yillik-ruyasi-anakarayi-sicilyaya-baglayacak-proje-yeniden-baslatiliyor-1068376257.html
İtalya'nın 70 yıllık rüyası: Anakarayı Sicilya'ya bağlayacak proje yeniden başlatılıyor
İtalya'nın 70 yıllık rüyası: Anakarayı Sicilya'ya bağlayacak proje yeniden başlatılıyor
İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, İtalya anakarasıyla Sicilya adasını birbirini bağlayacak olan 'Messina Boğazı Köprüsü'nün proje... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T04:21+0300
2023-03-17T04:21+0300
2023-03-17T04:21+0300
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italya
sicilya
köprü
messina
boğaz
proje
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İtalya'da ilk olarak 1950'li yılların başında gündeme gelen, birçok kez projelendirilmesine karşın, çoğu kez finansman sıkıntısından inşasına başlanamayan dolayısıyla yapımı 'yılan hikayesi'ne dönen Messina Boğazı Köprüsü için sağ koalisyon hükümeti yeni bir adım attı.Başbakan Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulu dün akşam, Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına yönelik bir kararnameyi onayladı.Buna göre, bakanlar kurulu, projenin tasarım, planlama ve inşaat sürecinin yeniden başlatılmasına izin veren bir karara yeşil ışık yaktı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da bakanlar kurulunun onayladığı kararname kapsamında köprünün inşasından sorumlu Messina Boğazı İşletmesinin daha modern bir yapıya kavuşturularak yeniden faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.Açıklamada, köprünün inşası için 2011'deki nihai projenin temel alınacağı, söz konusu projenin zamanın yeni teknik, güvenlik ve çevre standartlarına uygun şekilde güncelleneceği kaydedildi.Bakanlık açıklamasında, tamamlandığında ise 3.2 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacağı belirtilen Messina Boğazı Köprüsü'nün hem Sicilya hem de Kalabriya bölgelerinin büyümesi için itici güç olacağı da vurgulandı.'Sadece Sicilya ya da Kalabriya için değil bütün İtalya için tarihi bir gün'Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Matteo Salvini, bu göreve geldiği günden beri önemli hedefleri arasında gösterdiği Messina Boğazı Köprüsü'ne yönelik bakanlar kurulunda alınan karar için "Sadece Sicilya ya da Kalabriya için değil bütün İtalya için tarihi bir gün" şeklinde değerlendirdi.Salvini, daha önce de 2024 yılında köprünün inşasına başlamayı hedeflediklerini söylemişti.İtalya'nın 70 yıllık rüyası olan Messina Boğazı Köprüsü, 2011 yılında dönemin Mario Monti liderliğindeki teknokrat hükümeti tarafından mali ekonomik kriz gerekçe gösterilerek süresiz olarak rafa kaldırılmıştı.Diğer yandan, bakanlar kurulu, Messina Boğazı Köprüsü kararı dışında ülkede vergi reformu yolunda kritik düzenlemeleri hayata geçirmek üzere bazı kararlar aldı.
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italya, sicilya, köprü, messina, boğaz, proje, giorgia meloni
İtalya'nın 70 yıllık rüyası: Anakarayı Sicilya'ya bağlayacak proje yeniden başlatılıyor
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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, İtalya anakarasıyla Sicilya adasını birbirini bağlayacak olan 'Messina Boğazı Köprüsü'nün proje planlaması ve inşaat sürecinin ivedilikle başlatılmasına yönelik bir kararname kabul etti.
İtalya'da ilk olarak 1950'li yılların başında gündeme gelen, birçok kez projelendirilmesine karşın, çoğu kez finansman sıkıntısından inşasına başlanamayan dolayısıyla yapımı 'yılan hikayesi'ne dönen Messina Boğazı Köprüsü için sağ koalisyon hükümeti yeni bir adım attı.
Başbakan Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulu dün akşam, Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına yönelik bir kararnameyi onayladı.
Buna göre, bakanlar kurulu, projenin tasarım, planlama ve inşaat sürecinin yeniden başlatılmasına izin veren bir karara yeşil ışık yaktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da bakanlar kurulunun onayladığı kararname kapsamında köprünün inşasından sorumlu Messina Boğazı İşletmesinin daha modern bir yapıya kavuşturularak yeniden faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Açıklamada, köprünün inşası için 2011'deki nihai projenin temel alınacağı, söz konusu projenin zamanın yeni teknik, güvenlik ve çevre standartlarına uygun şekilde güncelleneceği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, tamamlandığında ise 3.2 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacağı belirtilen Messina Boğazı Köprüsü'nün hem Sicilya hem de Kalabriya bölgelerinin büyümesi için itici güç olacağı da vurgulandı.
'Sadece Sicilya ya da Kalabriya için değil bütün İtalya için tarihi bir gün'
Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Matteo Salvini, bu göreve geldiği günden beri önemli hedefleri arasında gösterdiği Messina Boğazı Köprüsü'ne yönelik bakanlar kurulunda alınan karar için "Sadece Sicilya ya da Kalabriya için değil bütün İtalya için tarihi bir gün" şeklinde değerlendirdi.
Salvini, daha önce de 2024 yılında köprünün inşasına başlamayı hedeflediklerini söylemişti.
İtalya'nın 70 yıllık rüyası olan Messina Boğazı Köprüsü, 2011 yılında dönemin Mario Monti liderliğindeki teknokrat hükümeti tarafından mali ekonomik kriz gerekçe gösterilerek süresiz olarak rafa kaldırılmıştı.
Diğer yandan, bakanlar kurulu, Messina Boğazı Köprüsü kararı dışında ülkede vergi reformu yolunda kritik düzenlemeleri hayata geçirmek üzere bazı kararlar aldı.