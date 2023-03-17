https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kontrollu-yikilan-bina-yan-apartmanin-uzerine-coktu-1068393080.html

İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü

İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:57+0300

2023-03-17T13:57+0300

2023-03-17T13:57+0300

türkiye

istanbul

kontrol

yıkım

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Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230312/metruk-bina-aracin-ustune-coktu-1068157244.html

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