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İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü
İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:57+0300
2023-03-17T13:57+0300
türkiye
istanbul
kontrol
yıkım
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Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230312/metruk-bina-aracin-ustune-coktu-1068157244.html
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istanbul, kontrol, yıkım
istanbul, kontrol, yıkım

İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü

13:57 17.03.2023
© AABahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu
Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü.
Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.
Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.
Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.
Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Bir aracın üzerine devrilen binanın yıkılması esnasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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