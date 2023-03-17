https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kontrollu-yikilan-bina-yan-apartmanin-uzerine-coktu-1068393080.html
İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü
İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:57+0300
2023-03-17T13:57+0300
2023-03-17T13:57+0300
türkiye
istanbul
kontrol
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068392733_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_69bae139f4d4580f247e11444b075367.jpg
Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230312/metruk-bina-aracin-ustune-coktu-1068157244.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068392733_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_52d36e3bf6e63e0328b648f2eb7512d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kontrol, yıkım
İstanbul'da kontrollü yıkılan bina, yan apartmanın üzerine çöktü
Abone ol
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü.
Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 6 katlı bir binada yıkım yapıldı.
Çalışmalar sırasında yıkımı yapılan bina çökerken, yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı.
Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.
Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.