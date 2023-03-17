https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbul-merkezli-ihalelerde-usulsuzluk-operasyonu-60-supheli-yakalandi-1068381307.html
İstanbul merkezli 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 60 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 60 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlükleri tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli gözaltına... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:40+0300
2023-03-17T10:40+0300
2023-03-17T10:40+0300
türkiye
istanbul
ihale
vergi usul kanunu
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ihalelere katılmak isteyen bazı vatandaşlara baskı uygulandığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemede şüphelilerin, icra müdürlüklerince yürütülen ihale süreçlerinde kalabalık biçimde hareket ettikleri, ihaleye girmek isteyenleri baskı, tehdit ve cebir yoluyla vazgeçirmeye çalıştıkları anlaşıldı.İhaleye girecek kişilerle önceden anlaşıp satışa sunulan taşınmazların fiyatlarını kendilerine göre ayarladıkları belirlenen zanlıların, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 60 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri devam ediyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ihale, vergi usul kanunu, operasyon
istanbul, ihale, vergi usul kanunu, operasyon
İstanbul merkezli 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 60 şüpheli yakalandı
Abone ol
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlükleri tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ihalelere katılmak isteyen bazı vatandaşlara baskı uygulandığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede şüphelilerin, icra müdürlüklerince yürütülen ihale süreçlerinde kalabalık biçimde hareket ettikleri, ihaleye girmek isteyenleri baskı, tehdit ve cebir yoluyla vazgeçirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
İhaleye girecek kişilerle önceden anlaşıp satışa sunulan taşınmazların fiyatlarını kendilerine göre ayarladıkları belirlenen zanlıların, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.
Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 60 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri devam ediyor.