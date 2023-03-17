https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbul-merkezli-ihalelerde-usulsuzluk-operasyonu-60-supheli-yakalandi-1068381307.html

İstanbul merkezli 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlükleri tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli gözaltına... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T10:40+0300

2023-03-17T10:40+0300

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türkiye

istanbul

ihale

vergi usul kanunu

operasyon

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ihalelere katılmak isteyen bazı vatandaşlara baskı uygulandığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemede şüphelilerin, icra müdürlüklerince yürütülen ihale süreçlerinde kalabalık biçimde hareket ettikleri, ihaleye girmek isteyenleri baskı, tehdit ve cebir yoluyla vazgeçirmeye çalıştıkları anlaşıldı.İhaleye girecek kişilerle önceden anlaşıp satışa sunulan taşınmazların fiyatlarını kendilerine göre ayarladıkları belirlenen zanlıların, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 60 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri devam ediyor.

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istanbul, ihale, vergi usul kanunu, operasyon