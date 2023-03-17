Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230317/israil-gucleri-bati-seriada-bir-filistinliyi-oldurdu-1068418963.html
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T23:21+0300
2023-03-17T23:21+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704305_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_27207f76f4af6d765daf470a534f7d5a.jpg
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704305_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_51dbbda60dd2ae0602be9bd3f27f6e9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, filistin, cinayet
israil, israil-filistin, filistin, cinayet

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

23:21 17.03.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail polisi
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
Abone olTelegram
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.
Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.
Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.
Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала