https://sputniknews.com.tr/20230317/israil-gucleri-bati-seriada-bir-filistinliyi-oldurdu-1068418963.html
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T23:21+0300
2023-03-17T23:21+0300
2023-03-17T23:21+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704305_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_27207f76f4af6d765daf470a534f7d5a.jpg
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067704305_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_51dbbda60dd2ae0602be9bd3f27f6e9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, filistin, cinayet
israil, israil-filistin, filistin, cinayet
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Abone ol
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.
Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.
Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.
Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu.