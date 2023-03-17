https://sputniknews.com.tr/20230317/insaat-demirine-takip-sistemi-geliyor-darphane-gorunmez-bandrol-basacak-1068378121.html
İnşaat demirine takip sistemi geliyor: Darphane görünmez bandrol basacak
İnşaat demirine takip sistemi geliyor: Darphane görünmez bandrol basacak
Binaların deprem dayaklıklılığında en kritik malzemelerden olan demire, takip sistemi geliyor. Yayımlanan tebliğe göre, inşaat demirinin üretiminden... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T08:08+0300
2023-03-17T08:08+0300
2023-03-17T08:08+0300
türkiye
inşaat
demir
darphane
takip
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitler, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) geçecek. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, inşaat demiri üreten firmalar için fabrikalara, inşaat demiri ithal eden firmalar için Darphane tarafından belirlenen yerlere İDİS bileşenleri kurulacak. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. İnşaat demirinin üretim ve ithalatından, müteahhit tarafından işin bitirilmesine kadar tüm süreçlerde, merkeze veri aktarılacak.Özel etiketle takipSistem kapsamında inşaat demirine, Darphane tarafından belirlenen güvenlikli etiket veya işaret konulacak. Bu etiketler; taklit edilemez, çıplak gözle görünmez ve üzerlerine algoritma işlenmesini sağlayarak, takip ve sorgulamaya imkan veren özellikte olabilecek. Isıya, suya ve darbeye dayanıklı etiketler; bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol şeklinde yapılabilecek. Güvenlikli etiketler bedellerin kamu bankası ya da İDİS sistemi üzerinden ödenmesinden itibaren 15 gün içinde, özel etiketler üretici ve ithalatçılara teslim edilecek. İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1 Ocak 2024’ten, diğerleri ise 31 Ocak 2024’ten itibaren güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri satamayacak.
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inşaat, demir, darphane, takip
inşaat, demir, darphane, takip
İnşaat demirine takip sistemi geliyor: Darphane görünmez bandrol basacak
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Binaların deprem dayaklıklılığında en kritik malzemelerden olan demire, takip sistemi geliyor. Yayımlanan tebliğe göre, inşaat demirinin üretiminden kullanımına kadar geçen tüm aşamalarını kayıt altına alacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitler, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) geçecek.
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine
göre, inşaat demiri üreten firmalar için fabrikalara, inşaat demiri ithal eden firmalar için Darphane tarafından belirlenen yerlere İDİS bileşenleri kurulacak. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. İnşaat demirinin üretim ve ithalatından, müteahhit tarafından işin bitirilmesine kadar tüm süreçlerde, merkeze veri aktarılacak.
Özel etiketle takip
Sistem kapsamında inşaat demirine, Darphane tarafından belirlenen güvenlikli etiket veya işaret konulacak. Bu etiketler; taklit edilemez, çıplak gözle görünmez ve üzerlerine algoritma işlenmesini sağlayarak, takip ve sorgulamaya imkan veren özellikte olabilecek. Isıya, suya ve darbeye dayanıklı etiketler; bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol şeklinde yapılabilecek.
Güvenlikli etiketler bedellerin kamu bankası ya da İDİS sistemi üzerinden ödenmesinden itibaren 15 gün içinde, özel etiketler üretici ve ithalatçılara teslim edilecek. İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1 Ocak 2024’ten, diğerleri ise 31 Ocak 2024’ten itibaren güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri satamayacak.