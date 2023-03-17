https://sputniknews.com.tr/20230317/ingiltereden-gurcistan-ve-moldovaya-rusyanin-tehditlerine-karsi-mali-yardim-1068533111.html

İngiltere’den Gürcistan ve Moldova’ya ‘Rusya’nın tehditlerine karşı’ mali yardım

İngiltere’den Gürcistan ve Moldova’ya ‘Rusya’nın tehditlerine karşı’ mali yardım

İngiltere’nin Gürcistan’a, 2024 parlamento seçimlerine Rusya’nın müdahalesini önlemek için 500 bin sterlin ve Moldova’ya, enerji sektörü dahil ekonomik... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T20:46+0300

2023-03-17T20:46+0300

2023-03-20T23:59+0300

dünya

james cleverly

ingiltere

moldova

gürcistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16bf2665c1f62c91e320a8674ef7115c.jpg

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Moldova ve Gürcistan’ı ziyaret etti.Cleverly, Moldova ziyareti sırasında, enerji sektörü dahil ekonomik ve yönetsel reformlarına destek amacıyla bu ülkeye 10 milyon sterlin mali yardımın yapılacağını duyurdu.Ardından Gürcistan’a giden İngiliz bakan, bu ülkede 2024’te yapılacak parlamento seçimlerine Rusya’nın müdahalesini önleme amacıyla 500 bin sterlin mali yardım sağlayacaklarını dile getirdi.Cleverly, Gürcistanlı mevkidaşı Ilia Darçiaşvili ile ortak basın toplantısında, “Gürcistan'ın Rus hibrit tehditlerine karşı direncini güçlendirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Gürcistan ve Moldova halklarının demokratik seçimini koruma ihtiyacının olduğunu dile getiren İngiliz bakan, “Moskova, ülkelerin demokrasisini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık şekilde bozarken İngiltere kenarda duramaz” dedi.Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyen Cleverly, “2008 Rus işgalini” ve Rus ordusunun Abhazya ve Güney Osetya’daki varlığını kınadı. İngiltere Dışişleri Bakanı, bağımsızlıkları sadece Rusya tarafından tanınan Abhazya ve Güney Osetya’nın “Gürcistan’ın ayrılmaz parçaları” olduğunu savundu.Rusya’ya, Abhazya ve Güney Osetya’dan askerlerini çekme çağrısında bulunan Cleverly, Gürcistan’ı “ortak dost Ukrayna’ya yardımlarından” ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmasından ve uymasından dolayı teşekkür etti.Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in 1987’deki Tiflis ziyaretini anımsatan Cleverly, “Bu ziyaretin hemen ardından Sovyetler Birliği dağıldı” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/ingiltere-gocmenleri-ruandaya-gonderme-planini-yaza-kadar-yeniden-uygulamayi-planliyor-1068447712.html

ingiltere

moldova

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james cleverly, ingiltere, moldova, gürcistan