https://sputniknews.com.tr/20230317/imamoglu-taksiye-donusturulecek-dolmus-kura-cekiminde-konustu-su-taksiler-aranan-taksiler-olacak-1068409630.html

İmamoğlu, taksiye dönüştürülecek dolmuş kura çekiminde konuştu: Şu taksiler, aranan taksiler olacak

İmamoğlu, taksiye dönüştürülecek dolmuş kura çekiminde konuştu: Şu taksiler, aranan taksiler olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararı kapsamında yapılan kura... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T18:34+0300

2023-03-17T18:34+0300

2023-03-17T18:34+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

taksi

dolmuş

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Küçükçekmece'deki kura çekiminde konuşan İmamoğlu, taksi veya minibüs meselesinde ilk sırada her zaman 16 milyon İstanbulluyu, ikinci sırada ise o direksiyonun başındaki esnafı düşündüğünü söyledi.İmamoğlu, "Vatandaşın ve esnafın isteklerini makul seviyede karşılayıp eşleştirdiğim zaman çıkan sonuç büyük oranda herkesi mutlu eder." dedi.Hep, "Benim minibüsçü esnafım hakkını alacak, para kazanamazsa eve nasıl mahcup gider." dediğini ve bundan geri adım atmadığını söyleyen İmamoğlu, "Görev aldığımda neredeyse iki buçuk senedir zam almamış ama maliyeti artmış esnaflar durumundaydınız. Göreve gelir gelmez bu zammı vermek zorundaydım. Esnafımız kazanacak ki yüzü güleç olsun. Yüzü güleç olsun ki o minibüse binen vatandaşımızın yüzü güleç olsun." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, 30 Kasım 2022 tarihli UKOME toplantısında 321'i doğrudan olmak üzere toplam 1803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının alındığını hatırlatarak, "16 Ocak-17 Şubat tarihlerindeki başvuru süreciyle beraber 2 bin 623 taşımacı, araçlarını taksiye dönüştürmek için başvurdu. Bu başvuruları arkadaşlarım hat bazında listeledi. Bugün de taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda 2 bin 531 başvuru içinden 1342 taksi dönüşüm hakkı için noter huzuruna geldik." diye konuştu.Kentteki taksi sayısının ihtiyacın çok altında kaldığını söyleyen İmamoğlu, İTÜ'nün Haziran 2020'de İstanbul için en az 35 bin taksi ihtiyacı olduğundan bahsettiğini anlattı.İmamoğlu, farklı özellikleri bulunan dönüştürülmüş taksilerde ücret tarifesinin de farklı olacağını belirterek, "Yüzde 30 fazla olacak. Şu taksiler, İstanbul'da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar, bu taksiyi durdurmak için aradan sizleri seçecekler. Hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız." dedi.Konuşmanın ardından Bakırköy 23. Noteri eşliğinde dönüşüm için kura çekimi yapıldı. İmamoğlu, dönüşüm hakkı kazanan bir esnafa hırka hediye etti.UKOME'de alınan karar doğrultusunda ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek. ​​​​​​​

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ekrem imamoğlu, taksi, dolmuş