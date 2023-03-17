Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230317/haluk-bilginer-ve-elisabeth-moss-ayni-dizide-1068390742.html
Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide
Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:08+0300
2023-03-17T13:08+0300
yaşam
haluk bilginer
dizi
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/47/1040964717_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_585443a36362a02e93edfea65a2be4d6.jpg
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.NTV'nin aktardığına göre 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/haluk-bilginer-taburcu-oldu--1068219497.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/47/1040964717_213:0:1280:800_1920x0_80_0_0_5003dcd337c78fa923e13a83fc46b5d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haluk bilginer, dizi, oyuncu
haluk bilginer, dizi, oyuncu

Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

13:08 17.03.2023
© Fotoğraf : IMDbHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Fotoğraf : IMDb
Abone olTelegram
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.
Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.

Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.

NTV'nin aktardığına göre 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.
Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.
Zuhal Olcay, eski eşi Haluk Bilginer’le yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesinde buluşacağını duyurdu. İkili, Kel Şarkıcı adlı oyunu sahneleyecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
YAŞAM
Haluk Bilginer taburcu oldu
14 Mart, 11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала