https://sputniknews.com.tr/20230317/haluk-bilginer-ve-elisabeth-moss-ayni-dizide-1068390742.html
Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide
Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:08+0300
2023-03-17T13:08+0300
2023-03-17T13:08+0300
yaşam
haluk bilginer
dizi
oyuncu
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'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.NTV'nin aktardığına göre 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/haluk-bilginer-taburcu-oldu--1068219497.html
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haluk bilginer, dizi, oyuncu
haluk bilginer, dizi, oyuncu
Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide
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'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.
'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.
Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu
olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.
Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.
NTV'nin aktardığına
göre 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.
Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.