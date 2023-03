Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

https://sputniknews.com.tr/20230317/haluk-bilginer-ve-elisabeth-moss-ayni-dizide-1068390742.html

'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.NTV'nin aktardığına göre 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.

