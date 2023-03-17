https://sputniknews.com.tr/20230317/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-85-seviyesinde-1068392187.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8.5 seviyesinde

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8.5 seviyesinde

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yıllık yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:36+0300

2023-03-17T13:36+0300

2023-03-17T13:42+0300

ekonomi

euro bölgesi

enflasyon

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre, ocakta yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8.5 olarak ölçüldü. Şubatta enflasyon bir önceki aya kıyasla da yüzde 0.8 arttı. Enflasyonun yüzde 3.1'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2.02'si hizmetler, yüzde 1.74’ü enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 1.64’ü enerjiden kaynaklandı. Yıllık enflasyon, şubat ayında Macaristan'da yüzde 25.8, Letonya'da yüzde 20.1, Çekya'da yüzde 18.4, Estonya'da yüzde 17.8, Polonya ve Litvanya'da yüzde 17.2, Slovakya'da yüzde 15.4, Bulgaristan'da yüzde 13.7, Romanya'da yüzde 13.4, Hırvatistan'da yüzde 11.7, Avusturya'da yüzde 11 oldu. Böylece, AB üyesi 11 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 9.8, İsveç'te yüzde 9.7, Slovenya'da yüzde 9.4, Almanya'da yüzde 9.3, Hollanda'da yüzde 8.9, Portekiz'de yüzde 8.6, Danimarka'da yüzde 8.3, İrlanda'da yüzde 8.1, Finlandiya'da yüzde 8, Fransa'da yüzde 7.3, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs'ta yüzde 6.7, Yunanistan'da yüzde 6.5, İspanya'da yüzde 6, Belçika'da yüzde 5.4, Lüksemburg'da yüzde 4.8 seviyesinde belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/avrupa-merkez-bankasi-faiz-artisini-surdurdu---1068352863.html

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