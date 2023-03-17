https://sputniknews.com.tr/20230317/depremlerin-maliyeti-aciklandi-1999-depreminden-6-kat-daha-fazla-maddi-hasar-olustu-1068398016.html
Depremlerin maliyeti açıklandı: 1999 depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar oluştu
Depremlerin maliyeti açıklandı: 1999 depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar oluştu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin maliyeti yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:13+0300
2023-03-17T15:13+0300
2023-03-17T15:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
hasar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067810067_0:154:2953:1815_1920x0_80_0_0_41b0c94f1bf703925051c9aba97c7d7f.jpg
Hazine, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. söz konusunu parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı. İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluştu. Maliyet içindeki payı 242,5 milyar lira yaklaşık 13 milyar dolar olarak tahmin edildi.Konut hariç özel kesim hasarı 222,4 milyar lira, yaklaşık 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer aldı.Sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkatealındığında, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık2 trilyon lira yaklaşık 103,6 milyar dolar olarak tahmin edildi.Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230317/ibb-baskani-imamoglu-bir-an-once-yola-cikmak-zorundayiz-1068397154.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067810067_164:0:2789:1969_1920x0_80_0_0_390440713465bd42d86ccfcd1d99a78d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, deprem, hasar
kahramanmaraş, deprem, hasar
Depremlerin maliyeti açıklandı: 1999 depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar oluştu
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin maliyeti yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı. Raporda, bu depremlerde, 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştuğu da belirtildi.
Hazine, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. söz konusunu parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı. İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluştu. Maliyet içindeki payı 242,5 milyar lira yaklaşık 13 milyar dolar olarak tahmin edildi.
Konut hariç özel kesim hasarı 222,4 milyar lira, yaklaşık 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer aldı.
Sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate
alındığında, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık
2 trilyon lira yaklaşık 103,6 milyar dolar olarak tahmin edildi.
Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörüldü.