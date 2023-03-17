https://sputniknews.com.tr/20230317/depremlerin-maliyeti-aciklandi-1999-depreminden-6-kat-daha-fazla-maddi-hasar-olustu-1068398016.html

Depremlerin maliyeti açıklandı: 1999 depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar oluştu

Depremlerin maliyeti açıklandı: 1999 depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar oluştu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin maliyeti yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T15:13+0300

2023-03-17T15:13+0300

2023-03-17T15:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

hasar

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Hazine, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. söz konusunu parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı. İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluştu. Maliyet içindeki payı 242,5 milyar lira yaklaşık 13 milyar dolar olarak tahmin edildi.Konut hariç özel kesim hasarı 222,4 milyar lira, yaklaşık 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer aldı.Sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkatealındığında, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık2 trilyon lira yaklaşık 103,6 milyar dolar olarak tahmin edildi.Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230317/ibb-baskani-imamoglu-bir-an-once-yola-cikmak-zorundayiz-1068397154.html

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