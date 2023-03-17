Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/depremde-hasar-alan-depoya-civi-cakarken-beton-blok-uzerine-coktu-1068394573.html
Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü
Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü
Kilis'te, Kahramanmaraş depremlerinde duvar ve kolonları zarar gören bir depo çöktü. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Hormancı'nın temizlemek için... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:11+0300
2023-03-17T14:11+0300
türkiye
kilis
deprem
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068394426_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8f6da94fd750bfe1d15ccb96ad793f7a.jpg
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi. Burada çivi çakmak istediği ileri sürülen Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.Yusuf Hormancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
türkiye
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068394426_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f96d53523afe366e83d4d394ee2c8722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kilis, deprem, yıkım
kilis, deprem, yıkım

Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü

14:11 17.03.2023
© İHA / OKAN GENÇDepremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü
Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA / OKAN GENÇ
Abone olTelegram
Kilis'te, Kahramanmaraş depremlerinde duvar ve kolonları zarar gören bir depo çöktü. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Hormancı'nın temizlemek için girdiği depoda çivi çakmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi.
Burada çivi çakmak istediği ileri sürülen Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
Yusuf Hormancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала