https://sputniknews.com.tr/20230317/depremde-hasar-alan-depoya-civi-cakarken-beton-blok-uzerine-coktu-1068394573.html

Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü

Depremde hasar alan depoya çivi çakarken beton blok üzerine çöktü

Kilis'te, Kahramanmaraş depremlerinde duvar ve kolonları zarar gören bir depo çöktü. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Hormancı'nın temizlemek için... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T14:11+0300

2023-03-17T14:11+0300

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türkiye

kilis

deprem

yıkım

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Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi. Burada çivi çakmak istediği ileri sürülen Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.Yusuf Hormancı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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