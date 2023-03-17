https://sputniknews.com.tr/20230317/deprem-bolgesinde-turizm-cok-yara-aldi-umutlar-eylule-kaldi-1068379246.html
Deprem bölgesinde turizm çok yara aldı, umutlar eylüle kaldı
Deprem bölgesinde turizm çok yara aldı, umutlar eylüle kaldı
Deprem bölgesindeki şehirlerde turizm ve turizme dayalı sektörler de yıkım yaşadı. Turizmin normale dönmesinin eylül ayını bulabileceği belirtiliyor. Bölgede... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T09:12+0300
2023-03-17T09:12+0300
2023-03-17T09:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
turizm
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde normal yaşama dönme çalışmaları sürüyor. 11 il doğal ve tarihi güzellikleri nedeniyle pek çok turisti de çekiyordu. Şehirlerde turizm ve turizme dayalı sektörler de yıkım yaşadı. Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, turizmin normale dönmesinin eylül ayını bulabileceği belirtiliyor.Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, bölgede turizm faaliyetlerinin eylül ayından önce normale dönmesinin mümkün görünmediğini kaydetti.'Şehirlerdeki turlar birbirine bağlı, biri eksik olunca diğerlerinde de turizmin normale dönmesi zor'Akcan, “Bölgede depremden daha az etkilenen şehirler de var. Ama hepsi birbirine bağlı turlar yapıyor. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi şehirlerde turlar birbirine bağlı. Biri eksik olunca diğerlerinde de turizmin normale dönmesi zor görünüyor” dedi.Bahar döneminin bölge için turist çekme açısından önemli olduğunu anımsatan Akcan, “Bu bahar dönemindeki turların hepsi iptal oldu. Artçı olarak devam eden depremler de bölgeye ilgiyi azalttı. Kısa vadede bölgede turizm hareketi zor görünüyor. Sektör olarak etkilendik ama bütün sektörlere verilen kısa çalışma ve kredi gibi genel teşviklerden yararlanıyoruz” diye konuştu.Akcan, şu anda Gaziantep’te bazı otellerin açık olduğunu ancak genelde bölgeye yardıma gelen heyetlerin bu otellerde kaldığını dile getirerek, “Büyük yıkımın olduğu üç ilde turizm zor ama diğer illerde az hasarlı oteller var. Üyelerimiz de otellerini yeniden bakımdan geçiriyor. Az hasarlı otellerde tadilat yapılıyor. Orta ve ağır hasarlılara zaten bir şey yapılamaz. Sadece Gaziantep’te bizim üyemiz 70 tane otel var. Bölge için şu anda turizmi konuşmak için çok erken” ifadesini kullandı.'Biraz beklemek lazım'Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, depremden daha az etkilenen illerde bazı otellerin açık olduğunu, bunların daha çok bölgeye gelen yardım ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve devlet görevlilerini ağırladığını aktardı. Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:Zarar görmeyen tarihi eserlerDepremin vurduğu Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi şehirler, Türkiye’den ve yurtdışından turist çekiyordu. Pek çok tur programında da yer alıyorlardı.Doğal ve tarihi açıdan pek çok güzelliği barındıran şehirlere bu yıl yapılacak turların hepsi iptal edildi. Bu şehirlerde zarar gören tarihi eserler de oldu.Gaziantep Kalesi, Şirvani ve Kurtuluş Camileri, Diyarbakır Surları, Antakya Habibi Neccar Camii, Adıyaman Ulu Cami, Malatya’daki Aslantepe bunlar arasında. Ancak zarar görmeyen tarihi yerler de var.Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Adıyaman’da Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Şehri, Hatay Saint Pierre Kilisesi, Hatay Kalesi, Titus Tüneli, Gaziantep Zeugma Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi bunlar arasında.
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deprem, turizm
Deprem bölgesinde turizm çok yara aldı, umutlar eylüle kaldı
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Deprem bölgesindeki şehirlerde turizm ve turizme dayalı sektörler de yıkım yaşadı. Turizmin normale dönmesinin eylül ayını bulabileceği belirtiliyor. Bölgede depremden daha az hasar alan şehirler de var. Ama hepsi birbirine bağlı turlar yaptığı için tümü etkilendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde normal yaşama dönme çalışmaları sürüyor. 11 il doğal ve tarihi güzellikleri nedeniyle pek çok turisti de çekiyordu. Şehirlerde turizm ve turizme dayalı sektörler de yıkım yaşadı. Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine
göre, turizmin normale dönmesinin eylül ayını bulabileceği belirtiliyor.
Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, bölgede turizm faaliyetlerinin eylül ayından önce normale dönmesinin mümkün görünmediğini kaydetti.
'Şehirlerdeki turlar birbirine bağlı, biri eksik olunca diğerlerinde de turizmin normale dönmesi zor'
Akcan, “Bölgede depremden daha az etkilenen şehirler de var. Ama hepsi birbirine bağlı turlar yapıyor. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi şehirlerde turlar birbirine bağlı. Biri eksik olunca diğerlerinde de turizmin normale dönmesi zor görünüyor” dedi.
Bahar döneminin bölge için turist çekme açısından önemli olduğunu anımsatan Akcan, “Bu bahar dönemindeki turların hepsi iptal oldu. Artçı olarak devam eden depremler de bölgeye ilgiyi azalttı. Kısa vadede bölgede turizm hareketi zor görünüyor. Sektör olarak etkilendik ama bütün sektörlere verilen kısa çalışma ve kredi gibi genel teşviklerden yararlanıyoruz” diye konuştu.
Akcan, şu anda Gaziantep’te bazı otellerin açık olduğunu ancak genelde bölgeye yardıma gelen heyetlerin bu otellerde kaldığını dile getirerek, “Büyük yıkımın olduğu üç ilde turizm zor ama diğer illerde az hasarlı oteller var. Üyelerimiz de otellerini yeniden bakımdan geçiriyor. Az hasarlı otellerde tadilat yapılıyor. Orta ve ağır hasarlılara zaten bir şey yapılamaz. Sadece Gaziantep’te bizim üyemiz 70 tane otel var. Bölge için şu anda turizmi konuşmak için çok erken” ifadesini kullandı.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, depremden daha az etkilenen illerde bazı otellerin açık olduğunu, bunların daha çok bölgeye gelen yardım ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve devlet görevlilerini ağırladığını aktardı. Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bölgede ağır hasar alan illerde turizmin kısa vadede normale dönmesi zor. Ama az hasarlı illerde birkaç ay sonra turizm hareketi başlayabilir. Artçı depremlere de bağlı bir durum bu. Kültür turları için bu aylar tam sezondu. Bölgedeki turların hepsi iptal edildi. Bölgeye yeniden turizm hareketinin başlaması için biraz beklemek gerekecek. Bölgedeki oteller de bakımdan geçiriliyor. Bir envanter çıkarılması lazım. Hasarlı olanlar tespit edilip devre dışı bırakılır. Otelciler kendi kontrollerini yapıyor zaten.”
Zarar görmeyen tarihi eserler
Depremin vurduğu Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi şehirler, Türkiye’den ve yurtdışından turist çekiyordu. Pek çok tur programında da yer alıyorlardı.
Doğal ve tarihi açıdan pek çok güzelliği barındıran şehirlere bu yıl yapılacak turların hepsi iptal edildi. Bu şehirlerde zarar gören tarihi eserler de oldu.
Gaziantep Kalesi, Şirvani ve Kurtuluş Camileri, Diyarbakır Surları, Antakya Habibi Neccar Camii, Adıyaman Ulu Cami, Malatya’daki Aslantepe bunlar arasında. Ancak zarar görmeyen tarihi yerler de var.
Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Adıyaman’da Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Şehri, Hatay Saint Pierre Kilisesi, Hatay Kalesi, Titus Tüneli, Gaziantep Zeugma Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi bunlar arasında.