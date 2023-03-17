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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö‘yü resmi törenle karşıladı. Törenin ardından... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:25+0300
2023-03-17T15:27+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
finlandiya
sauli niinistö
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Niinistö, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Niinistö merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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recep tayyip erdoğan, finlandiya, sauli niinistö
recep tayyip erdoğan, finlandiya, sauli niinistö

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö görüşmesi başladı

15:25 17.03.2023 (güncellendi: 15:27 17.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö‘yü resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki liderin görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Niinistö, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Niinistö merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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