https://sputniknews.com.tr/20230317/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1068414209.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:32+0300
2023-03-17T20:32+0300
2023-03-17T20:32+0300
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato
türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.
İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.