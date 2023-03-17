Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230317/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1068414209.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T20:32+0300
2023-03-17T20:32+0300
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067124245_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_96a28447cc89fca9d1f28ec8690a0e9f.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067124245_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ddb26ab4d818514e86f0c1b1c43f201a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato
türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

20:32 17.03.2023
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.
İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала