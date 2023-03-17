https://sputniknews.com.tr/20230317/cin-akaryakit-fiyatlarini-dusuruyor-1068404806.html

Çin akaryakıt fiyatlarını düşürüyor

Çin akaryakıt fiyatlarını düşürüyor

Çin, uluslararası fiyatlardaki değişim nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

çin

akaryakıt

indirim

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Çin'in ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 100 yuan (14.48 dolar), motorininkinde ise 95 yuan (13.80 dolar) indirim yapılacağını duyurdu. Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları istendi. Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.

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çin, akaryakıt, indirim