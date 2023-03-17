Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/cavusoglu-finlandiya-disisleri-bakaniyla-gorustu-1068388180.html
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:34+0300
2023-03-17T12:35+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068388351_0:63:1199:737_1920x0_80_0_0_ab5eb4abb91ebc0443481876da45bec1.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068388351_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_03ce472f351e8c46ab0d5c1c9719a6bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

12:34 17.03.2023 (güncellendi: 12:35 17.03.2023)
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / TwitterÇavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / Twitter
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала