Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik.



Met FM @Haavisto prior to the visit of the President of Finland. Discussed NATO enlargement. Thanked for the earthquake support.🇹🇷🇫🇮