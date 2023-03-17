Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
12:34 17.03.2023 (güncellendi: 12:35 17.03.2023)
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / TwitterÇavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / Twitter
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 17, 2023
Met FM @Haavisto prior to the visit of the President of Finland. Discussed NATO enlargement. Thanked for the earthquake support.🇹🇷🇫🇮 pic.twitter.com/OLXeAS2M4t