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https://sputniknews.com.tr/20230317/boluda-deprem-korkusu-nedeniyle-evlerine-giremeyenler-camilerde-kalabilecek-1068371681.html
Bolu'da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyenler camilerde kalabilecek
Bolu'da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyenler camilerde kalabilecek
Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilecek. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T01:19+0300
2023-03-17T01:19+0300
türkiye
bolu
deprem
ev
cami
hasar
müftülük
diyanet işleri başkanlığı
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Bolu'da saat 13.55'te yaşanan depremin ardından 27 artçı sarsıntı meydana geldi. Gün boyunca meydan ve caddelerde vakit geçiren kent sakinleri, hava kararınca evlerine girdi. Ancak saat 19.36'da hissedilen 3.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası Bolulular yeniden sokaklara çıktı. İl Müftülüğü de evlerine girmeye tereddüt eden vatandaşlardan isteyenlerin müftülük ve din görevlilerinin rehberliğinde camilerde kalması yönünde karar aldı.Kararın, camilerin hoparlörlerinden duyurulmasının ardından bazı şehir sakinleri geceyi geçirmek için ibadethanelere geldi. Bolu Belediyesi’nin sosyal tesisleri tedirgin kent sakinleri için açık olacakBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, artçı sarsıntılar sebebiyle endişe yaşayanlara çağrıda bulundu. Başkan Özcan, belediyeye ait sosyal tesislerin kent sakinlerine açık olduğunu açıkladı.Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artçı sarsıntılar sebebiyle tedirgin olan vatandaşlarımız için Aktaş Mahallesi aşevimiz, belediye önü, Masal Park, Karaçayır ve Teras Kafe Sosyal Tesislerimiz açık olup, bunların yanı sıra belediye ve valilik önünde çay ikramlarımız mevcuttur. Geçmiş olsun Bolu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/boluda-deprem-nedeniyle-egitim-ogretime-1-gun-ara-verildi-1068359445.html
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bolu, deprem, ev, cami, hasar, müftülük, diyanet işleri başkanlığı
bolu, deprem, ev, cami, hasar, müftülük, diyanet işleri başkanlığı

Bolu'da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyenler camilerde kalabilecek

01:19 17.03.2023
© İHABolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilecek.
Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA
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Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilecek.
Bolu'da saat 13.55'te yaşanan depremin ardından 27 artçı sarsıntı meydana geldi. Gün boyunca meydan ve caddelerde vakit geçiren kent sakinleri, hava kararınca evlerine girdi.
Ancak saat 19.36'da hissedilen 3.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası Bolulular yeniden sokaklara çıktı.
İl Müftülüğü de evlerine girmeye tereddüt eden vatandaşlardan isteyenlerin müftülük ve din görevlilerinin rehberliğinde camilerde kalması yönünde karar aldı.
Kararın, camilerin hoparlörlerinden duyurulmasının ardından bazı şehir sakinleri geceyi geçirmek için ibadethanelere geldi.

Bolu Belediyesi’nin sosyal tesisleri tedirgin kent sakinleri için açık olacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, artçı sarsıntılar sebebiyle endişe yaşayanlara çağrıda bulundu.
Başkan Özcan, belediyeye ait sosyal tesislerin kent sakinlerine açık olduğunu açıkladı.
Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artçı sarsıntılar sebebiyle tedirgin olan vatandaşlarımız için Aktaş Mahallesi aşevimiz, belediye önü, Masal Park, Karaçayır ve Teras Kafe Sosyal Tesislerimiz açık olup, bunların yanı sıra belediye ve valilik önünde çay ikramlarımız mevcuttur. Geçmiş olsun Bolu" ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler bugün yine depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alırken çevre illere gitmek için hazırlıklar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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