https://sputniknews.com.tr/20230317/bns-turkiye-genel-muduru-kripto-para-borsasi-guvenilir-bir-liman-oldu-1068532049.html

BNS Türkiye Genel Müdürü: Kripto para borsası güvenilir bir liman oldu

BNS Türkiye Genel Müdürü: Kripto para borsası güvenilir bir liman oldu

Silikon Vadisi Bankası’nın iflasının ardından krizin geleneksel finansal sisteme olan güvene zarar verdiğini belirten Serdar Özerman, kripto para borsası için... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T23:40+0300

2023-03-17T23:40+0300

2023-03-20T23:40+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

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BNS Türkiye Genel Müdürü: Kripto para borsası güvenilir bir liman oldu Silikon Vadisi Bankası’nın iflasının ardından krizin geleneksel finansal sisteme olan güvene zarar verdiğini belirten Serdar Özerman, kripto para borsası için, ‘Şüphe ile bakılan kripto para borsası bir anda güvenilir bir liman oldu’ dedi. Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına BNS Türkiye Genel Müdürü Serdar Özerman, DeepZen’in Kurucu CEO’su Taylan Kamış, Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar ve VİVO Türkiye CMO’su Ertan Şensoy konuk oldular. Serdar Özerman: Kripto para borsasından finans kaynağı oluşturulabilir BNS Türkiye Genel Müdürü Serdar Özerman ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflası ile başlayan bankacılık krizini değerlendirerek geleneksel finansal sistemin yaşadığı krizlerin kripto para borsasına etkilerini şu sözleri ile anlattı: ‘ABD Hazine Yönetiminin, FED’in yüksek faiz politikaları ve Silikon Vadisi Bankası (SVB) yöneticilerinin az karlılık içeren varlıklara fazla yatırım yapmış olmaları gibi domino taşı etkisi yaratan yanlış kararlar SVB’nin iflas etmesine sebep oldu. Finansal geleneksel sistem bu krizi yaşadığı için kripto paralarda çok ciddi artışlar oldu. Şüphe ile bakılan kripto para borsası bir anda güvenilir bir liman oldu ve küresel piyasanın daralması ile ihtiyaç olan finansmanın kripto dünyası üzerinden de yapılacağı ortam oluştu. Örneğin, ben bir oyun şirketi kurmak istiyorum paraya ihtiyacım var ve bankadan da kredi alamıyorum. Şirketimin tokenini yaratıp bu token ile finansman aracı yaratabilir ve daha sonrasında kendi ortaklarıma da kar payı vererek kripto para borsasından kendime finans kaynağı oluşturabilirim.’ Taylan Kamış: ‘DeepZen teknolojisi ile sanatçıların ses dosyalarını klonluyoruz’ DeepZen’in Kurucu CEO’su Taylan Kamış, yapay zeka destekli dijital ses çözümleri konusunda dikkat çeken çalışmalara imza attıklarını belirterek açıklamlarını şöyle yaptı: ‘Yapay zeka her alanda ağırlığını artırmaya devam ederken bu yeni duruma uyum sağlamak isteyenler için biz de DeepZen olarak teknolojiyi insanlığın yararına kullanmaya çalışıyoruz. DeepZen olarak Dünya’nın çeşitli yerlerinde ses sanatçıları ile anlaşıp, seslerini kullanabilmek ve klonlayabilmek için lisans anlaşması yapıyoruz. Örneğin; bugüne kadar yaptığımız en ilginç projelerden biri, 2014 yılında vefat eden efsanevi sanatçı Edward Herrmann’ın eski ses kayıtlarını, ailesinden izin alıp klonlamak oldu. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde sözgelimi 20 yaşındaki bir dublaj sanatçısı, stüdyoya girip sesini DeepZen teknolojisi ile kaydettiğinde, 50 yaşına bile gelse 20 yaşındaki sesiyle seslendirme yapabiliyor oluyor. Bu süreçte tüm ses sanatçılarının haklarını ve seslerini koruyacak hukuksal lisanslama surecine önem veriyor, destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz.’

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına BNS Türkiye Genel Müdürü Serdar Özerman, DeepZen’in Kurucu CEO’su Taylan Kamış, Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar ve VİVO Türkiye CMO’su Ertan Şensoy konuk oldular.Serdar Özerman: Kripto para borsasından finans kaynağı oluşturulabilirBNS Türkiye Genel Müdürü Serdar Özerman ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflası ile başlayan bankacılık krizini değerlendirerek geleneksel finansal sistemin yaşadığı krizlerin kripto para borsasına etkilerini şu sözleri ile anlattı:‘ABD Hazine Yönetiminin, FED’in yüksek faiz politikaları ve Silikon Vadisi Bankası (SVB) yöneticilerinin az karlılık içeren varlıklara fazla yatırım yapmış olmaları gibi domino taşı etkisi yaratan yanlış kararlar SVB’nin iflas etmesine sebep oldu. Finansal geleneksel sistem bu krizi yaşadığı için kripto paralarda çok ciddi artışlar oldu. Şüphe ile bakılan kripto para borsası bir anda güvenilir bir liman oldu ve küresel piyasanın daralması ile ihtiyaç olan finansmanın kripto dünyası üzerinden de yapılacağı ortam oluştu. Örneğin, ben bir oyun şirketi kurmak istiyorum paraya ihtiyacım var ve bankadan da kredi alamıyorum. Şirketimin tokenini yaratıp bu token ile finansman aracı yaratabilir ve daha sonrasında kendi ortaklarıma da kar payı vererek kripto para borsasından kendime finans kaynağı oluşturabilirim.’Taylan Kamış: ‘DeepZen teknolojisi ile sanatçıların ses dosyalarını klonluyoruz’DeepZen’in Kurucu CEO’su Taylan Kamış, yapay zeka destekli dijital ses çözümleri konusunda dikkat çeken çalışmalara imza attıklarını belirterek açıklamlarını şöyle yaptı:‘Yapay zeka her alanda ağırlığını artırmaya devam ederken bu yeni duruma uyum sağlamak isteyenler için biz de DeepZen olarak teknolojiyi insanlığın yararına kullanmaya çalışıyoruz. DeepZen olarak Dünya’nın çeşitli yerlerinde ses sanatçıları ile anlaşıp, seslerini kullanabilmek ve klonlayabilmek için lisans anlaşması yapıyoruz. Örneğin; bugüne kadar yaptığımız en ilginç projelerden biri, 2014 yılında vefat eden efsanevi sanatçı Edward Herrmann’ın eski ses kayıtlarını, ailesinden izin alıp klonlamak oldu. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde sözgelimi 20 yaşındaki bir dublaj sanatçısı, stüdyoya girip sesini DeepZen teknolojisi ile kaydettiğinde, 50 yaşına bile gelse 20 yaşındaki sesiyle seslendirme yapabiliyor oluyor. Bu süreçte tüm ses sanatçılarının haklarını ve seslerini koruyacak hukuksal lisanslama surecine önem veriyor, destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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