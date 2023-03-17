https://sputniknews.com.tr/20230317/belcika-budizmi-resmi-olarak-tanimaya-hazirlaniyor-1068392907.html
Belçika, Budizm'i resmi olarak tanımaya hazırlanıyor
Belçika, Budizm'i resmi olarak tanımaya hazırlanıyor
Federal hükümetin bugün kabul ettiği bir yasa tasarısıyla birlikte Belçika, Budizmi resmi olarak tanıyan ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmaya hazırlanıyor. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T13:55+0300
2023-03-17T13:55+0300
2023-03-17T14:00+0300
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belçika
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Belçika hükümetince kabul edilen yasa tasarısı, Budizmin devlet tarafından tanınan dinler arasında yer almasını, bu sayede federal fonlardan yararlanma, resmi temsilcilere sahip olma ve okullarda Budizm ile ilgili dersler gibi çeşitli hakların verilmesini öngörüyor.Konuya dair ilk resmi talep, Belçika Budist Birliği'nden Mayıs 2006'da geldi. Birliğin rakamlarına göre ülkedeki Budistlerin sayısı 150 binin üzerinde. Şimdiye dek Budizmi resmi olarak tanıyan tek AB ülkesi Avusturya'ydı.Belçika'da halihazırda resmi olarak tanınan ve ibadet hizmetleri sunulan 6 din bulunuyor. Bunlar; Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, Museviler, Anglikan (İngiliz) Kilisesi, Protestan Evanjelik Kilise, ve İslam. İslam dini Belçika'da 1974'te tanınmıştı.Yasa tasarısının parlamentodan geçmesi durumunda Budizm, 'mezhepsel olmayan felsefik bir organizasyon' olarak tanınacak. Benzer bir tanımlama, 2002'de sekülerizm için kabul edilmişti. Bu durumda Budizm için federal bütçeden 1.2 milyon euro ayrılması bekleniyor.Resmi tanınmanın ardından liman ve havalimanlarına, orduya, hapishanelere, hastanelere temsilciler atanacak, yerel kurumlar kurulacak, resmi müfredatta Budizme yer verilecek.Tüm eyaletlerde ve Brüksel bölgesinde de yerel bir Budist merkezinin finanse edilmesi zorunlu olacak.
https://sputniknews.com.tr/20190225/robot-kesis-genclere-budizm-egitimi-verecek-1037860475.html
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belçika, budizm
Belçika, Budizm'i resmi olarak tanımaya hazırlanıyor
13:55 17.03.2023 (güncellendi: 14:00 17.03.2023) Abone ol
Federal hükümetin bugün kabul ettiği bir yasa tasarısıyla birlikte Belçika, Budizmi resmi olarak tanıyan ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmaya hazırlanıyor.
Belçika hükümetince kabul edilen yasa tasarısı, Budizmin devlet tarafından tanınan dinler arasında yer almasını, bu sayede federal fonlardan yararlanma, resmi temsilcilere sahip olma ve okullarda Budizm ile ilgili dersler gibi çeşitli hakların verilmesini öngörüyor.
Konuya dair ilk resmi talep, Belçika Budist Birliği'nden Mayıs 2006'da geldi. Birliğin rakamlarına göre ülkedeki Budistlerin sayısı 150 binin üzerinde. Şimdiye dek Budizmi resmi olarak tanıyan tek AB ülkesi Avusturya'ydı.
Belçika'da halihazırda resmi olarak tanınan ve ibadet hizmetleri sunulan 6 din bulunuyor. Bunlar; Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, Museviler, Anglikan (İngiliz) Kilisesi, Protestan Evanjelik Kilise, ve İslam. İslam dini Belçika'da 1974'te tanınmıştı.
Yasa tasarısının parlamentodan geçmesi durumunda Budizm, 'mezhepsel olmayan felsefik bir organizasyon' olarak tanınacak. Benzer bir tanımlama, 2002'de sekülerizm için kabul edilmişti. Bu durumda Budizm için federal bütçeden 1.2 milyon euro ayrılması bekleniyor.
Resmi tanınmanın ardından liman ve havalimanlarına, orduya, hapishanelere, hastanelere temsilciler atanacak, yerel kurumlar kurulacak, resmi müfredatta Budizme yer verilecek.
Tüm eyaletlerde ve Brüksel bölgesinde de yerel bir Budist merkezinin finanse edilmesi zorunlu olacak.