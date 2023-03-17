https://sputniknews.com.tr/20230317/bekci-alimi-yonetmenligine-duzenleme-1-yildan-az-hapis-cezasi-engel-olmayacak-1068384337.html

Bekçi alımı yönetmenliğine düzenleme: '1 yıldan az hapis cezası engel olmayacak'

Bekçi alımı yönetmenliğine düzenleme: '1 yıldan az hapis cezası engel olmayacak'

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar ve giriş sınavlarıyla ilgili esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yeni... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T11:09+0300

2023-03-17T11:09+0300

2023-03-17T11:09+0300

türkiye

bekçi

yönetmelik

hapis

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Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar ve giriş sınavlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, yeni bir yönetmelik yayımlandı.Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; yönetmelikteki en önemli değişiklik, bekçiler için aranan eğitim durumu şartında yapıldı. Önceki yönetmelikte bekçiliğe alınacaklarda ilkokul mezunu olma şartı aranırken, şimdi en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı getirildi.Bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı.Buna göre kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıla kadar süreyle hapis cezasına mahkum olanlar bekçi olabilecekler. Önceki yönetmelikte en fazla 6 aylık hapis cezası şartı bulunuyordu.Önceki yönetmelikte bulunan, “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak” şartı yürürlükten kaldırıldı.Uyuşturucudan soruşturma şartı tedavi olarak değiştiÖte yandan yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartında da değişiklik yapıldı. Öncekinde kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak şartı yer alırken, yenisinde bunun yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.Eski yönetmelikte yer alan şu hüküm ise yeni yönetmelikte düzenlenmedi:

https://sputniknews.com.tr/20230222/3-bekciyi-etkisiz-hale-getirip-ciftlikten-hirsizlik-yapan-zanlilar-tutuklandi-1067359465.html

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