https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-soylu-sanliurfa-ve-adiyamanda-can-kaybi-18e-yukseldi-1068399572.html
Bakan Soylu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı 18'e yükseldi
Bakan Soylu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı 18'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, yaşanan sel felaketine ilişkin "16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti" açıklamasını... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:29+0300
2023-03-17T15:29+0300
2023-03-17T15:32+0300
türkiye
şanlıurfa
sel
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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şanlıurfa, sel, süleyman soylu
şanlıurfa, sel, süleyman soylu
Bakan Soylu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı 18'e yükseldi
15:29 17.03.2023 (güncellendi: 15:32 17.03.2023) Abone ol
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İçişleri Bakanı Soylu, yaşanan sel felaketine ilişkin "16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız.
Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak.
16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti. Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.