Bakan Soylu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı 18'e yükseldi

Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız.