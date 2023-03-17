https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-kurum-onumuzdeki-hafta-20-bin-konutun-temelini-11-ilde-atacagiz--1068398346.html
Bakan Kurum: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız
Bakan Kurum: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız
Deprem bölgesi Malatya'da açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 650 binin üzerinde konut inşa edeceklerini... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:16+0300
2023-03-17T15:16+0300
2023-03-17T15:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."
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deprem, murat kurum
Bakan Kurum: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız
15:16 17.03.2023 (güncellendi: 15:24 17.03.2023) Abone ol
Deprem bölgesi Malatya'da açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 650 binin üzerinde konut inşa edeceklerini belirterek, önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelinin atılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.
21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."