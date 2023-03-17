https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-kurum-onumuzdeki-hafta-20-bin-konutun-temelini-11-ilde-atacagiz--1068398346.html

Bakan Kurum: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız

Bakan Kurum: Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini 11 ilde atacağız

Deprem bölgesi Malatya'da açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 650 binin üzerinde konut inşa edeceklerini... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T15:16+0300

2023-03-17T15:16+0300

2023-03-17T15:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

murat kurum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067881679_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_6ca31efb15bc585223a7b1066dca6f0b.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, murat kurum